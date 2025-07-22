https://ria.ru/20250722/teplokhod-2030719751.html

В Ярославле медики не выявили кишечную инфекцию у пассажиров теплохода

В Ярославле медики не выявили кишечную инфекцию у пассажиров теплохода - РИА Новости, 22.07.2025

В Ярославле медики не выявили кишечную инфекцию у пассажиров теплохода

Медики осмотрели пассажиров остановившегося в Ярославле теплохода "Леонид Красин" и не выявили у них симптомов и признаков заражения кишечной инфекцией,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T20:14:00+03:00

2025-07-22T20:14:00+03:00

2025-07-22T20:14:00+03:00

происшествия

ярославль

ярославская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

северо-западная транспортная прокуратура

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Медики осмотрели пассажиров остановившегося в Ярославле теплохода "Леонид Красин" и не выявили у них симптомов и признаков заражения кишечной инфекцией, сообщили РИА Новости в минздраве Ярославской области. Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что у пассажиров теплохода "Леонид Красин", находящегося в Ярославле, выявлены случаи ухудшения здоровья, идет проверка. Управление Роспотребнадзора по Ярославской области сообщило, что начало санэпидрасследование по факту вспышки инфекции у пассажиров на теплоходе. По предварительным данным, у них могла быть норовирусная инфекция, отметили в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что специалисты отобрали пробы пищевой продукции, проведут комплекс лабораторных исследований. По данным минздрава Ярославской области, специалисты областной инфекционной больницы и Центральной городской больницы Ярославля провели осмотр пассажиров теплохода "Леонид Красин". "Ранее в сетевых изданиях распространялась информация о якобы зафиксированных случаях ухудшения здоровья у некоторых пассажиров и возможном пищевом отравлении пассажиров теплохода. В ходе осмотра медиками у двоих выявлены симптомы ОРВИ, взяты анализы для проверки. Кроме того, мазки взяты и у всех 102 сотрудников теплохода. Симптоматики и признаков заражения кишечной инфекцией не выявлено", - сообщили в минздраве региона.

https://ria.ru/20250720/infektsiya-2030282203.html

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происшествия, ярославль, ярославская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), северо-западная транспортная прокуратура