https://ria.ru/20250722/teplokhod-2030658554.html
После вспышки инфекции на теплоходе "Леонид Красин" начали расследование
После вспышки инфекции на теплоходе "Леонид Красин" начали расследование - РИА Новости, 22.07.2025
После вспышки инфекции на теплоходе "Леонид Красин" начали расследование
Роспотребнадзор Ярославской области проводит санэпидрасследование по факту вспышки инфекции у пассажиров на теплоходе "Леонид Красин", сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:39:00+03:00
2025-07-22T16:39:00+03:00
2025-07-22T16:39:00+03:00
происшествия
ярославская область
ярославль
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
северо-западная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор Ярославской области проводит санэпидрасследование по факту вспышки инфекции у пассажиров на теплоходе "Леонид Красин", сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства. Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что у пассажиров теплохода "Леонид Красин", находящегося в Ярославле, выявлены случаи ухудшения здоровья, идет проверка. "Управление Роспотребнадзора по Ярославской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по факту вспышки инфекции у пассажиров на теплоходе "Леонид Красин", - рассказали в ведомстве. По предварительным данным, у пассажиров может быть норовирусная инфекция, добавили в Роспотребнадзоре. "Специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" отобраны пробы пищевой продукции, проводится комплекс лабораторных исследований. О результатах будет сообщено дополнительно", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250721/bakteriya-2030428971.html
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происшествия, ярославская область, ярославль, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), северо-западная транспортная прокуратура, здоровье, здоровье - общество
Происшествия, Ярославская область, Ярославль, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Северо-Западная транспортная прокуратура, Здоровье, Здоровье - Общество
После вспышки инфекции на теплоходе "Леонид Красин" начали расследование
Роспотребнадзор расследует вспышку инфекции на теплоходе "Леонид Красин"