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У пассажиров теплохода "Леонид Красин" выявили случаи ухудшения здоровья - РИА Новости, 22.07.2025
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13:44 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/teplokhod-2030607649.html
У пассажиров теплохода "Леонид Красин" выявили случаи ухудшения здоровья
У пассажиров теплохода "Леонид Красин" выявили случаи ухудшения здоровья - РИА Новости, 22.07.2025
У пассажиров теплохода "Леонид Красин" выявили случаи ухудшения здоровья
Случаи ухудшения здоровья выявлены у пассажиров теплохода "Леонид Красин", находящегося в Ярославле, идет проверка, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:44:00+03:00
2025-07-22T13:44:00+03:00
происшествия
ярославль
северо-западная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Случаи ухудшения здоровья выявлены у пассажиров теплохода "Леонид Красин", находящегося в Ярославле, идет проверка, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. "️Северо-Западная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с информацией в сети интернет о возможном отравлении пассажиров теплохода. По предварительным данным, у пассажиров теплохода "Леонид Красин" выявлены случаи ухудшения здоровья. В настоящее время судно находится в Ярославле", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокурор проверяет исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдение прав пассажиров.
https://ria.ru/20250716/narusheniya-2029361609.html
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происшествия, ярославль, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ярославль, Северо-Западная транспортная прокуратура
У пассажиров теплохода "Леонид Красин" выявили случаи ухудшения здоровья

Случаи ухудшения здоровья выявлены у пассажиров теплохода "Леонид Красин"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЧетырехпалубный теплоход "Леонид Красин"
Четырехпалубный теплоход Леонид Красин - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Четырехпалубный теплоход "Леонид Красин". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Случаи ухудшения здоровья выявлены у пассажиров теплохода "Леонид Красин", находящегося в Ярославле, идет проверка, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"️Северо-Западная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с информацией в сети интернет о возможном отравлении пассажиров теплохода. По предварительным данным, у пассажиров теплохода "Леонид Красин" выявлены случаи ухудшения здоровья. В настоящее время судно находится в Ярославле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокурор проверяет исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдение прав пассажиров.
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