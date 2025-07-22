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У пассажиров теплохода "Леонид Красин" выявили случаи ухудшения здоровья
У пассажиров теплохода "Леонид Красин" выявили случаи ухудшения здоровья - РИА Новости, 22.07.2025
У пассажиров теплохода "Леонид Красин" выявили случаи ухудшения здоровья
Случаи ухудшения здоровья выявлены у пассажиров теплохода "Леонид Красин", находящегося в Ярославле, идет проверка, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:44:00+03:00
2025-07-22T13:44:00+03:00
2025-07-22T13:44:00+03:00
происшествия
ярославль
северо-западная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Случаи ухудшения здоровья выявлены у пассажиров теплохода "Леонид Красин", находящегося в Ярославле, идет проверка, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. "️Северо-Западная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с информацией в сети интернет о возможном отравлении пассажиров теплохода. По предварительным данным, у пассажиров теплохода "Леонид Красин" выявлены случаи ухудшения здоровья. В настоящее время судно находится в Ярославле", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокурор проверяет исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдение прав пассажиров.
https://ria.ru/20250716/narusheniya-2029361609.html
ярославль
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происшествия, ярославль, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ярославль, Северо-Западная транспортная прокуратура
У пассажиров теплохода "Леонид Красин" выявили случаи ухудшения здоровья
Случаи ухудшения здоровья выявлены у пассажиров теплохода "Леонид Красин"