https://ria.ru/20250722/teplokhod-2030607649.html

У пассажиров теплохода "Леонид Красин" выявили случаи ухудшения здоровья

У пассажиров теплохода "Леонид Красин" выявили случаи ухудшения здоровья - РИА Новости, 22.07.2025

У пассажиров теплохода "Леонид Красин" выявили случаи ухудшения здоровья

Случаи ухудшения здоровья выявлены у пассажиров теплохода "Леонид Красин", находящегося в Ярославле, идет проверка, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:44:00+03:00

2025-07-22T13:44:00+03:00

2025-07-22T13:44:00+03:00

происшествия

ярославль

северо-западная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Случаи ухудшения здоровья выявлены у пассажиров теплохода "Леонид Красин", находящегося в Ярославле, идет проверка, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. "️Северо-Западная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с информацией в сети интернет о возможном отравлении пассажиров теплохода. По предварительным данным, у пассажиров теплохода "Леонид Красин" выявлены случаи ухудшения здоровья. В настоящее время судно находится в Ярославле", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокурор проверяет исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдение прав пассажиров.

https://ria.ru/20250716/narusheniya-2029361609.html

ярославль

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происшествия, ярославль, северо-западная транспортная прокуратура