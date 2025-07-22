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Более 30 участников СВО начали обучаться по программе "Герои Приангарья" - РИА Новости, 22.07.2025
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Иркутская область
 
15:50 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/svo-2030643860.html
Более 30 участников СВО начали обучаться по программе "Герои Приангарья"
Более 30 участников СВО начали обучаться по программе "Герои Приангарья" - РИА Новости, 22.07.2025
Более 30 участников СВО начали обучаться по программе "Герои Приангарья"
В Иркутской области к обучению по программе "Герои Приангарья" приступили более 30 участников СВО, с ними провел встречу губернатор региона Игорь Кобзев,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:50:00+03:00
2025-07-22T15:50:00+03:00
иркутская область
иркутская область
россия
игорь кобзев
спецоперация
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ИРКУТСК, 22 июл - РИА Новости. В Иркутской области к обучению по программе "Герои Приангарья" приступили более 30 участников СВО, с ними провел встречу губернатор региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с участниками региональной образовательной программы "Герои Приангарья", которые изучают основы государственного и муниципального управления в Байкальском государственном университете (БГУ). К обучению приступил 31 человек, еще 39 действующих бойцов СВО зачислены в резерв", - говорится в сообщении. Накануне глава Приангарья также встретился с директором Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Олегом Кондратенко. Он поблагодарил его за участие в подготовке региональной программы, созданной по аналогии с проектом "Время героев". Во время встречи в БГУ глава региона представил слушателям участника второго потока программы "Время героев" генерал-майора Александра Шуваева. Игорь Кобзев стал его наставником во время стажировки в Иркутской области и предложил изучить вопросы поддержки бойцов СВО и членов их семей. Свои наставники будут и у каждого участника региональной программы "Герои Приангарья". По словам губернатора, ветераны боевых действий, прошедшие через суровую школу специальной военной операции, теперь готовы получать новые знания и работать на благо региона, проявляя свои лучшие качества в гражданской жизни. С помощью программы "Герои Приангарья" участники СВО смогут реализовать свой потенциал в органах власти, на предприятиях, в структурах, где нужны люди, умеющие действовать, решать и отвечать за результат. Во время встречи с "Героями Приангарья" губернатор уделил внимание каждому. Все ветераны СВО рассказали о себе. О том, как пошли защищать Родину, как узнали о региональной программе и приняли решение в нее вступить. Игорь Кобзев поинтересовался у участников программы, кого бы они хотели видеть своими наставниками. Среди ветеранов СВО есть врачи, педагоги, спортсмены, строители, топ-менеджеры, представители правоохранительных органов и других сфер. Многие уже выбрали наставников по своим направлениям.
https://ria.ru/20250721/kobzev-2030401543.html
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иркутская область, россия, игорь кобзев, спецоперация
Иркутская область, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Спецоперация
Более 30 участников СВО начали обучаться по программе "Герои Приангарья"

Более 30 участников спецоперации начали обучаться по программе Герои Приангарья

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Архивное фото
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ИРКУТСК, 22 июл - РИА Новости. В Иркутской области к обучению по программе "Герои Приангарья" приступили более 30 участников СВО, с ними провел встречу губернатор региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с участниками региональной образовательной программы "Герои Приангарья", которые изучают основы государственного и муниципального управления в Байкальском государственном университете (БГУ). К обучению приступил 31 человек, еще 39 действующих бойцов СВО зачислены в резерв", - говорится в сообщении.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Глава Приангарья стал наставником участника "Времени героев" Шуваева
21 июля, 13:41
Накануне глава Приангарья также встретился с директором Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Олегом Кондратенко. Он поблагодарил его за участие в подготовке региональной программы, созданной по аналогии с проектом "Время героев".
Во время встречи в БГУ глава региона представил слушателям участника второго потока программы "Время героев" генерал-майора Александра Шуваева. Игорь Кобзев стал его наставником во время стажировки в Иркутской области и предложил изучить вопросы поддержки бойцов СВО и членов их семей. Свои наставники будут и у каждого участника региональной программы "Герои Приангарья".
По словам губернатора, ветераны боевых действий, прошедшие через суровую школу специальной военной операции, теперь готовы получать новые знания и работать на благо региона, проявляя свои лучшие качества в гражданской жизни. С помощью программы "Герои Приангарья" участники СВО смогут реализовать свой потенциал в органах власти, на предприятиях, в структурах, где нужны люди, умеющие действовать, решать и отвечать за результат.
Во время встречи с "Героями Приангарья" губернатор уделил внимание каждому. Все ветераны СВО рассказали о себе. О том, как пошли защищать Родину, как узнали о региональной программе и приняли решение в нее вступить.
Игорь Кобзев поинтересовался у участников программы, кого бы они хотели видеть своими наставниками. Среди ветеранов СВО есть врачи, педагоги, спортсмены, строители, топ-менеджеры, представители правоохранительных органов и других сфер. Многие уже выбрали наставников по своим направлениям.
Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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21 июля, 06:52
 
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