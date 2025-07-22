https://ria.ru/20250722/svo-2030643860.html

Более 30 участников СВО начали обучаться по программе "Герои Приангарья"

Более 30 участников СВО начали обучаться по программе "Герои Приангарья" - РИА Новости, 22.07.2025

Более 30 участников СВО начали обучаться по программе "Герои Приангарья"

В Иркутской области к обучению по программе "Герои Приангарья" приступили более 30 участников СВО, с ними провел встречу губернатор региона Игорь Кобзев,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:50:00+03:00

2025-07-22T15:50:00+03:00

2025-07-22T15:50:00+03:00

иркутская область

иркутская область

россия

игорь кобзев

спецоперация

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ИРКУТСК, 22 июл - РИА Новости. В Иркутской области к обучению по программе "Герои Приангарья" приступили более 30 участников СВО, с ними провел встречу губернатор региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с участниками региональной образовательной программы "Герои Приангарья", которые изучают основы государственного и муниципального управления в Байкальском государственном университете (БГУ). К обучению приступил 31 человек, еще 39 действующих бойцов СВО зачислены в резерв", - говорится в сообщении. Накануне глава Приангарья также встретился с директором Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Олегом Кондратенко. Он поблагодарил его за участие в подготовке региональной программы, созданной по аналогии с проектом "Время героев". Во время встречи в БГУ глава региона представил слушателям участника второго потока программы "Время героев" генерал-майора Александра Шуваева. Игорь Кобзев стал его наставником во время стажировки в Иркутской области и предложил изучить вопросы поддержки бойцов СВО и членов их семей. Свои наставники будут и у каждого участника региональной программы "Герои Приангарья". По словам губернатора, ветераны боевых действий, прошедшие через суровую школу специальной военной операции, теперь готовы получать новые знания и работать на благо региона, проявляя свои лучшие качества в гражданской жизни. С помощью программы "Герои Приангарья" участники СВО смогут реализовать свой потенциал в органах власти, на предприятиях, в структурах, где нужны люди, умеющие действовать, решать и отвечать за результат. Во время встречи с "Героями Приангарья" губернатор уделил внимание каждому. Все ветераны СВО рассказали о себе. О том, как пошли защищать Родину, как узнали о региональной программе и приняли решение в нее вступить. Игорь Кобзев поинтересовался у участников программы, кого бы они хотели видеть своими наставниками. Среди ветеранов СВО есть врачи, педагоги, спортсмены, строители, топ-менеджеры, представители правоохранительных органов и других сфер. Многие уже выбрали наставников по своим направлениям.

https://ria.ru/20250721/kobzev-2030401543.html

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иркутская область, россия, игорь кобзев, спецоперация