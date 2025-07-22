В Нижегородской области приостановили движение судов
Движение судов на Городецком гидроузле приостановили из-за повреждения шлюза
© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкВид на слияние рек Ока и Волга и собор Александра Невского в Нижнем Новгороде
Вид на слияние рек Ока и Волга и собор Александра Невского в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Движение судов на Городецком гидроузле на реке Волге приостановили из-за повреждения шлюза, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, днем 22 июля в Нижегородской области на реке Волге при производстве демонтажных работ на Городецком гидроузле произошло нарушение целостности камеры шлюза №15А. Шлюзование и движение судов временно приостановлено. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.
Как сообщает Росморречфлот, обрушение оголовка камеры шлюзов N15-16 Городецкого гидроузла произошло во вторник около 11.00 мск, затоплена строящаяся камера шлюза 15А. На место происшествия оперативно направлены представители подведомственных Минтрансу России учреждений, в том числе Росморречфлота и ФКУ "Ространсмодернизация".
"В настоящее время проводится комплекс мероприятий по обследованию места происшествия, с целью принятия мер по ликвидации последствий и дальнейших восстановительных работ, в том числе для обеспечения безопасности навигации", - говорится в сообщении ведомства.
После завершения обследования будет принято решение о возможных сроках восстановления судоходства.