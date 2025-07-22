https://ria.ru/20250722/suda-2030731093.html

В Нижегородской области приостановили движение судов

В Нижегородской области приостановили движение судов - РИА Новости, 22.07.2025

В Нижегородской области приостановили движение судов

Движение судов на Городецком гидроузле на реке Волге приостановили из-за повреждения шлюза, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:10:00+03:00

2025-07-22T15:10:00+03:00

2025-07-22T22:37:00+03:00

происшествия

нижегородская область

россия

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Движение судов на Городецком гидроузле на реке Волге приостановили из-за повреждения шлюза, сообщает Приволжская транспортная прокуратура."По предварительным данным, днем 22 июля в Нижегородской области на реке Волге при производстве демонтажных работ на Городецком гидроузле произошло нарушение целостности камеры шлюза №15А. Шлюзование и движение судов временно приостановлено. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.Как сообщает Росморречфлот, обрушение оголовка камеры шлюзов N15-16 Городецкого гидроузла произошло во вторник около 11.00 мск, затоплена строящаяся камера шлюза 15А. На место происшествия оперативно направлены представители подведомственных Минтрансу России учреждений, в том числе Росморречфлота и ФКУ "Ространсмодернизация"."В настоящее время проводится комплекс мероприятий по обследованию места происшествия, с целью принятия мер по ликвидации последствий и дальнейших восстановительных работ, в том числе для обеспечения безопасности навигации", - говорится в сообщении ведомства.После завершения обследования будет принято решение о возможных сроках восстановления судоходства.

https://ria.ru/20250420/gidrouzel-2012390845.html

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Станислав Ванд

происшествия, нижегородская область, россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)