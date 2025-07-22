Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области приостановили движение судов - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 22.07.2025 (обновлено: 22:37 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/suda-2030731093.html
В Нижегородской области приостановили движение судов
В Нижегородской области приостановили движение судов - РИА Новости, 22.07.2025
В Нижегородской области приостановили движение судов
Движение судов на Городецком гидроузле на реке Волге приостановили из-за повреждения шлюза, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:10:00+03:00
2025-07-22T22:37:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/30/1488623070_0:216:3162:1995_1920x0_80_0_0_df2b7c47f2d6b734bfad41765d69692b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Движение судов на Городецком гидроузле на реке Волге приостановили из-за повреждения шлюза, сообщает Приволжская транспортная прокуратура."По предварительным данным, днем 22 июля в Нижегородской области на реке Волге при производстве демонтажных работ на Городецком гидроузле произошло нарушение целостности камеры шлюза №15А. Шлюзование и движение судов временно приостановлено. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.Как сообщает Росморречфлот, обрушение оголовка камеры шлюзов N15-16 Городецкого гидроузла произошло во вторник около 11.00 мск, затоплена строящаяся камера шлюза 15А. На место происшествия оперативно направлены представители подведомственных Минтрансу России учреждений, в том числе Росморречфлота и ФКУ "Ространсмодернизация"."В настоящее время проводится комплекс мероприятий по обследованию места происшествия, с целью принятия мер по ликвидации последствий и дальнейших восстановительных работ, в том числе для обеспечения безопасности навигации", - говорится в сообщении ведомства.После завершения обследования будет принято решение о возможных сроках восстановления судоходства.
https://ria.ru/20250420/gidrouzel-2012390845.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/30/1488623070_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c60ae3066da6d84f4813218e51a324f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
В Нижегородской области приостановили движение судов

Движение судов на Городецком гидроузле приостановили из-за повреждения шлюза

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкВид на слияние рек Ока и Волга и собор Александра Невского в Нижнем Новгороде
Вид на слияние рек Ока и Волга и собор Александра Невского в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
Вид на слияние рек Ока и Волга и собор Александра Невского в Нижнем Новгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Движение судов на Городецком гидроузле на реке Волге приостановили из-за повреждения шлюза, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, днем 22 июля в Нижегородской области на реке Волге при производстве демонтажных работ на Городецком гидроузле произошло нарушение целостности камеры шлюза №15А. Шлюзование и движение судов временно приостановлено. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.
Как сообщает Росморречфлот, обрушение оголовка камеры шлюзов N15-16 Городецкого гидроузла произошло во вторник около 11.00 мск, затоплена строящаяся камера шлюза 15А. На место происшествия оперативно направлены представители подведомственных Минтрансу России учреждений, в том числе Росморречфлота и ФКУ "Ространсмодернизация".
"В настоящее время проводится комплекс мероприятий по обследованию места происшествия, с целью принятия мер по ликвидации последствий и дальнейших восстановительных работ, в том числе для обеспечения безопасности навигации", - говорится в сообщении ведомства.
После завершения обследования будет принято решение о возможных сроках восстановления судоходства.
На месте столкновения теплохода с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
На Кочетовском гидроузле восстановили движение судов после аварии
20 апреля, 15:24
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала