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Арестованный архиепископ Галстанян подал в суд за клевету на властей - РИА Новости, 22.07.2025
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13:55 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/sud-2030609631.html
Арестованный архиепископ Галстанян подал в суд за клевету на властей
Арестованный архиепископ Галстанян подал в суд за клевету на властей - РИА Новости, 22.07.2025
Арестованный архиепископ Галстанян подал в суд за клевету на властей
Находящийся под арестом архиепископ Баграт Галстанян подал в суд за клевету на представителей властей Армении, сообщил его адвокат Ованнес Худоян. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:55:00+03:00
2025-07-22T13:55:00+03:00
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армения
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ЕРЕВАН, 22 июл – РИА Новости. Находящийся под арестом архиепископ Баграт Галстанян подал в суд за клевету на представителей властей Армении, сообщил его адвокат Ованнес Худоян. "Параллельно с незаконными арестами владыки Баграта и других участников "Священной борьбы", правоохранительными органами, политическим большинством и различными пропагандистами была инициирована информационная кампания с нарушениями презумпции невиновности, оскорблениями и клеветническими высказываниями", - написал Худоян в соцсети Facebook* (признана в России экстремистской). По его словам, цель этой кампании – утаить незаконные политические преследования, подготовить дальнейшие незаконные действия, таких как нападение на духовный центр Армянской апостольской церкви - Первопрестольный Святой Эчмиадзин. "Мы обещали не оставить эти незаконные действия без ответа. Несколько дней назад были поданы иски против министра здравоохранения (Анаит) Аванесян, депутата (Ваагна) Алексаняна, (главу прозападной партии "Республика") Арама Саргсяна и его окружение - Ани Хачатрян и Айка Саакяна, эксперта-пропагандиста от (правящей) партии "Гражданский договор" Арутюна Мкртчяна, клеветника Степы Сафаряна", - отметил адвокат. Он добавил, что из более чем ста возможных ответчиков указанные лица были выбраны случайным методом. "В ближайшее время будут поданы новые иски", - отметил Худоян. В конце июня адвокат архиепископа Баграта Галстаняна Сергей Арутюнян сообщил журналистам, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. В ночь на четверг архиепископ Галстанян и его сторонники были арестованы на два месяца. Отношения между Армянской апостольской церкви и властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".* признана в России экстремистской
https://ria.ru/20250722/armeniya-2030536961.html
https://ria.ru/20250721/armenija-2030483042.html
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в мире, армения, никол пашинян, гарегин ii, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Никол Пашинян, Гарегин II, Армянская апостольская церковь
Арестованный архиепископ Галстанян подал в суд за клевету на властей

В Армении архиепископ Галстанян подал в суд за клевету на представителей властей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБаграт Галстанян
Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Баграт Галстанян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 июл – РИА Новости. Находящийся под арестом архиепископ Баграт Галстанян подал в суд за клевету на представителей властей Армении, сообщил его адвокат Ованнес Худоян.
"Параллельно с незаконными арестами владыки Баграта и других участников "Священной борьбы", правоохранительными органами, политическим большинством и различными пропагандистами была инициирована информационная кампания с нарушениями презумпции невиновности, оскорблениями и клеветническими высказываниями", - написал Худоян в соцсети Facebook* (признана в России экстремистской).
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По его словам, цель этой кампании – утаить незаконные политические преследования, подготовить дальнейшие незаконные действия, таких как нападение на духовный центр Армянской апостольской церкви - Первопрестольный Святой Эчмиадзин.
"Мы обещали не оставить эти незаконные действия без ответа. Несколько дней назад были поданы иски против министра здравоохранения (Анаит) Аванесян, депутата (Ваагна) Алексаняна, (главу прозападной партии "Республика") Арама Саргсяна и его окружение - Ани Хачатрян и Айка Саакяна, эксперта-пропагандиста от (правящей) партии "Гражданский договор" Арутюна Мкртчяна, клеветника Степы Сафаряна", - отметил адвокат.
Он добавил, что из более чем ста возможных ответчиков указанные лица были выбраны случайным методом. "В ближайшее время будут поданы новые иски", - отметил Худоян.
В конце июня адвокат архиепископа Баграта Галстаняна Сергей Арутюнян сообщил журналистам, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. В ночь на четверг архиепископ Галстанян и его сторонники были арестованы на два месяца.
Отношения между Армянской апостольской церкви и властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".
* признана в России экстремистской
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В миреАрменияНикол ПашинянГарегин IIАрмянская апостольская церковь
 
 
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