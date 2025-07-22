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Юрист рассказала, как получить компенсацию при повреждении авто от непогоды - РИА Новости, 22.07.2025
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04:03 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/strakhovka-2030525976.html
Юрист рассказала, как получить компенсацию при повреждении авто от непогоды
Юрист рассказала, как получить компенсацию при повреждении авто от непогоды - РИА Новости, 22.07.2025
Юрист рассказала, как получить компенсацию при повреждении авто от непогоды
Компенсация водителям, чьи автомобили пострадали от непогоды, возможна через страховую компанию, но есть несколько условий, рассказала РИА Новости юрист, член... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T04:03:00+03:00
2025-07-22T04:03:00+03:00
авто
осаго
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Компенсация водителям, чьи автомобили пострадали от непогоды, возможна через страховую компанию, но есть несколько условий, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров Екатерина Звиададзе. "Компенсация возможна через страховую компанию, но важно учитывать, что ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный стихией, для возмещения таких убытков нужен полис КАСКО, где должно быть прописано страховое покрытие на случай природных катаклизмов", - рассказала юрист. Она отметила, что если страховки у авто нет, то водитель может обратиться в суд к лицу или организации, отвечающей за инцидент. В судебном порядке можно взыскать стоимость ремонта автомобиля, расходы на независимую экспертизу, услуги юриста и нотариуса, судебную пошлину и почтовые расходы. Звиададзе также уточнила, что фиксированной минимальной или максимальной суммы компенсации не существует - размер определяется исходя из фактического ущерба.
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авто, осаго, общество, россия, каско
Авто, ОСАГО, Общество, Россия, КАСКО
Юрист рассказала, как получить компенсацию при повреждении авто от непогоды

Звиададзе: получить компенсацию при повреждении авто от непогоды можно по КАСКО

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПоврежденный автомобиль на одной из улиц в городе Рубежное
Поврежденный автомобиль на одной из улиц в городе Рубежное - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Поврежденный автомобиль на одной из улиц в городе Рубежное. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Компенсация водителям, чьи автомобили пострадали от непогоды, возможна через страховую компанию, но есть несколько условий, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров Екатерина Звиададзе.
"Компенсация возможна через страховую компанию, но важно учитывать, что ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный стихией, для возмещения таких убытков нужен полис КАСКО, где должно быть прописано страховое покрытие на случай природных катаклизмов", - рассказала юрист.
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Она отметила, что если страховки у авто нет, то водитель может обратиться в суд к лицу или организации, отвечающей за инцидент. В судебном порядке можно взыскать стоимость ремонта автомобиля, расходы на независимую экспертизу, услуги юриста и нотариуса, судебную пошлину и почтовые расходы.
Звиададзе также уточнила, что фиксированной минимальной или максимальной суммы компенсации не существует - размер определяется исходя из фактического ущерба.
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