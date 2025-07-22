https://ria.ru/20250722/stena-2030570833.html
В Ярославской области начали проверку после видео с ребенком на крыльце
В Ярославской области начали проверку после видео с ребенком на крыльце - РИА Новости, 22.07.2025
В Ярославской области начали проверку после видео с ребенком на крыльце
Прокуратура в Ярославской области начала проверку после видео, на котором мальчик забирается на стену крыльца многоэтажки, и стена полностью отваливается. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:21:00+03:00
2025-07-22T11:21:00+03:00
2025-07-22T11:21:00+03:00
происшествия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура в Ярославской области начала проверку после видео, на котором мальчик забирается на стену крыльца многоэтажки, и стена полностью отваливается.В соцсетях, а затем в Telegram-канале прокуратуры Ярославской области появилось видео с камер видеонаблюдения. На нем мальчик забирается на стену крыльца многоэтажки, и стена полностью отваливается. Ребенок едва успевает отскочить, иначе его придавило бы стеной. Находящиеся рядом люди кричат: "Стена отвалилась!""Ростовская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации и социальных сетей о падении перегородки на ребенка в поселке Семибратово Ростовского муниципального округа", - говорится в сообщении прокуратуры Ярославской области.В ведомстве отмечают, что по предварительной информации, управление многоквартирным домом осуществляет ООО "Дом Эконом"."В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании и ремонте жилого дома, а также исполнению органами государственного жилищного надзора полномочий по контролю за деятельностью управляющей компании", - говорится в сообщении.В прокуратуре уточнили РИА Новости, что мальчику 12 лет, он не пострадал.СУСК РФ по Ярославской области в свою очередь сообщило, что по факту инцидента начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - информирует следственное управление.
https://ria.ru/20250721/peterburg-2030349058.html
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Инцидент в Ярославской области, где мальчик забрался на стену крыльца жилого дома
В Ярославской области мальчик забрался на стену крыльца жилого дома, и та полностью отвалилась – теперь в произошедшем разбирается прокуратура.
2025-07-22T11:21
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РИА Новости
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происшествия, ярославская область
Происшествия, Ярославская область
В Ярославской области начали проверку после видео с ребенком на крыльце
Прокуратура начала проверку после видео, на котором на ребенка упала перегородка
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура в Ярославской области начала проверку после видео, на котором мальчик забирается на стену крыльца многоэтажки, и стена полностью отваливается.
В соцсетях, а затем в Telegram-канале прокуратуры Ярославской области появилось видео с камер видеонаблюдения. На нем мальчик забирается на стену крыльца многоэтажки, и стена полностью отваливается. Ребенок едва успевает отскочить, иначе его придавило бы стеной. Находящиеся рядом люди кричат: "Стена отвалилась!"
"Ростовская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации и социальных сетей о падении перегородки на ребенка в поселке Семибратово Ростовского муниципального округа", - говорится в сообщении прокуратуры Ярославской области.
В ведомстве отмечают, что по предварительной информации, управление многоквартирным домом осуществляет ООО "Дом Эконом".
"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании и ремонте жилого дома, а также исполнению органами государственного жилищного надзора полномочий по контролю за деятельностью управляющей компании", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили РИА Новости, что мальчику 12 лет, он не пострадал.
СУСК РФ по Ярославской области в свою очередь сообщило, что по факту инцидента начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - информирует следственное управление.