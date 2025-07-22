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Комитет по регламенту конгресса США отменил заседания до конца июля

Комитет по регламенту конгресса США отменил заседания до конца июля - РИА Новости, 22.07.2025

Комитет по регламенту конгресса США отменил заседания до конца июля

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США отменил все заседания до конца июля из-за громких требований членов комитета провести голосование по... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T05:34:00+03:00

2025-07-22T05:34:00+03:00

2025-07-22T05:34:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США отменил все заседания до конца июля из-за громких требований членов комитета провести голосование по принудительному обнародованию материалов, связанных со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Politico. По данным издания, в понедельник вечером на заседании комитета рядовые члены Республиканской и Демократической партий начали громко требовать провести голосование по принудительной публикации материалов по делу Эпштейна, из-за чего работа органа встала. Отмечается, что комитет должен был обсудить проведение голосования по ряду законопроектов. "Но вместо того чтобы преодолеть срыв (заседания - ред.) со стороны демократов, республиканцы предпочли... для всего оставшегося времени заседания комитета объявить перерыв, а лидер республиканского большинства в палате Стив Скэлис заявил, что возобновление заседаний комитета на этой неделе "маловероятно". Позднее законодатели сказали, что никаких планов возвращаться (к заседаниям - ред.) нет", - пишет издание. Как поясняет газета, это означает, что члены комитета уйдут на августовский перерыв, не проголосовав по некоторым законопроектам. "Республиканцы настолько боятся голосовать по этому (материалам по Эпштейну - ред.), что они уничтожают собственную повестку", - заявил в комментарии изданию конгрессмен-демократ Джим Макговерн. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice американский лидер назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом. В пятницу президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.

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Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, politico, конгресс сша