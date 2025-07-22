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Комитет по регламенту конгресса США отменил заседания до конца июля - РИА Новости, 22.07.2025
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05:34 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/ssha-2030529448.html
Комитет по регламенту конгресса США отменил заседания до конца июля
Комитет по регламенту конгресса США отменил заседания до конца июля - РИА Новости, 22.07.2025
Комитет по регламенту конгресса США отменил заседания до конца июля
Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США отменил все заседания до конца июля из-за громких требований членов комитета провести голосование по... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T05:34:00+03:00
2025-07-22T05:34:00+03:00
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дональд трамп
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США отменил все заседания до конца июля из-за громких требований членов комитета провести голосование по принудительному обнародованию материалов, связанных со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Politico. По данным издания, в понедельник вечером на заседании комитета рядовые члены Республиканской и Демократической партий начали громко требовать провести голосование по принудительной публикации материалов по делу Эпштейна, из-за чего работа органа встала. Отмечается, что комитет должен был обсудить проведение голосования по ряду законопроектов. "Но вместо того чтобы преодолеть срыв (заседания - ред.) со стороны демократов, республиканцы предпочли... для всего оставшегося времени заседания комитета объявить перерыв, а лидер республиканского большинства в палате Стив Скэлис заявил, что возобновление заседаний комитета на этой неделе "маловероятно". Позднее законодатели сказали, что никаких планов возвращаться (к заседаниям - ред.) нет", - пишет издание. Как поясняет газета, это означает, что члены комитета уйдут на августовский перерыв, не проголосовав по некоторым законопроектам. "Республиканцы настолько боятся голосовать по этому (материалам по Эпштейну - ред.), что они уничтожают собственную повестку", - заявил в комментарии изданию конгрессмен-демократ Джим Макговерн. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice американский лидер назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом. В пятницу президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250719/tramp-2030201828.html
https://ria.ru/20250718/podarok-2029839566.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, politico, конгресс сша
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Politico, Конгресс США
Комитет по регламенту конгресса США отменил заседания до конца июля

Республиканцы отменили заседания в конгрессе США из-за призывов по Эпштейну

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США отменил все заседания до конца июля из-за громких требований членов комитета провести голосование по принудительному обнародованию материалов, связанных со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Politico.
По данным издания, в понедельник вечером на заседании комитета рядовые члены Республиканской и Демократической партий начали громко требовать провести голосование по принудительной публикации материалов по делу Эпштейна, из-за чего работа органа встала. Отмечается, что комитет должен был обсудить проведение голосования по ряду законопроектов.
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Трамп и Эпштейн на протяжении многих лет были друзьями, пишет NYT
19 июля, 21:29
"Но вместо того чтобы преодолеть срыв (заседания - ред.) со стороны демократов, республиканцы предпочли... для всего оставшегося времени заседания комитета объявить перерыв, а лидер республиканского большинства в палате Стив Скэлис заявил, что возобновление заседаний комитета на этой неделе "маловероятно". Позднее законодатели сказали, что никаких планов возвращаться (к заседаниям - ред.) нет", - пишет издание.
Как поясняет газета, это означает, что члены комитета уйдут на августовский перерыв, не проголосовав по некоторым законопроектам.
"Республиканцы настолько боятся голосовать по этому (материалам по Эпштейну - ред.), что они уничтожают собственную повестку", - заявил в комментарии изданию конгрессмен-демократ Джим Макговерн.
Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ: Трамп подарил Эпштейну "чудесный секрет"
18 июля, 06:02
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice американский лидер назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом. В пятницу президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Трамп обвинил WSJ в фальсификации истории с Эпштейном
18 июля, 03:43
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампPoliticoКонгресс США
 
 
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