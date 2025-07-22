https://ria.ru/20250722/ssha-2030527585.html

Экс-советник Трампа оценил угрозы ввести вторичные санкции против России

Экс-советник Трампа оценил угрозы ввести вторичные санкции против России - РИА Новости, 22.07.2025

Экс-советник Трампа оценил угрозы ввести вторичные санкции против России

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российские энергоносители, "смехотворны", считает его бывший советник по РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T05:00:00+03:00

2025-07-22T05:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российские энергоносители, "смехотворны", считает его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, отмечающий, что потенциальное введение пошлин против экспорта товаров РФ в США "ничего не значит", об этом он написал в статье для газеты Wall Street Journal. Трамп на прошлой неделе заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. "Угрозы Вашингтона о том, что произойдёт через 50 дней, практически бессмысленны. Введение пошлин на российский экспорт в США практически ничего не значит - в 2024 году объём российского экспорта составил всего 3 миллиарда долларов. Угроза введения дополнительных санкций против импортёров российской нефти и газа, таких как Китай и Индия, смехотворна, как показала реакция рынка после заявления Трампа", - написал Болтон. Он отметил, что по истечении 50-дневного дедлайна Трамп будет иметь возможность "найти причины не предпринимать никаких действий против России, умывая руки от всего этого дела". Ранее издание Economist сообщило, что международные инвесторы не верят в угрозы Трампа ввести вторичные пошлины против России. Агентство Рейтер сообщило, что реакция рынка говорит о недоверии словам Трампа, поскольку введение подобной меры против российских энергоносителей может повысить цены в самих Штатах, что будет идти вразрез с его предвыборным обещаниями снизить инфляцию в стране.

https://ria.ru/20250720/sanktsii-2030288425.html

https://ria.ru/20250608/politico-2021587378.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, джон болтон