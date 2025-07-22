Экс-советник Трампа оценил угрозы ввести вторичные санкции против России
Болтон: угрозы Трампа ввести вторичные санкции против России смехотворны
© AP Photo / Alonzo AdamsАмериканский политик Джон Болтон
© AP Photo / Alonzo Adams
Американский политик Джон Болтон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российские энергоносители, "смехотворны", считает его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, отмечающий, что потенциальное введение пошлин против экспорта товаров РФ в США "ничего не значит", об этом он написал в статье для газеты Wall Street Journal.
"Угрозы Вашингтона о том, что произойдёт через 50 дней, практически бессмысленны. Введение пошлин на российский экспорт в США практически ничего не значит - в 2024 году объём российского экспорта составил всего 3 миллиарда долларов. Угроза введения дополнительных санкций против импортёров российской нефти и газа, таких как Китай и Индия, смехотворна, как показала реакция рынка после заявления Трампа", - написал Болтон.
Он отметил, что по истечении 50-дневного дедлайна Трамп будет иметь возможность "найти причины не предпринимать никаких действий против России, умывая руки от всего этого дела".
Ранее издание Economist сообщило, что международные инвесторы не верят в угрозы Трампа ввести вторичные пошлины против России. Агентство Рейтер сообщило, что реакция рынка говорит о недоверии словам Трампа, поскольку введение подобной меры против российских энергоносителей может повысить цены в самих Штатах, что будет идти вразрез с его предвыборным обещаниями снизить инфляцию в стране.