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Спецоперация 22 июля: ВС России освободили Новоторецкое в ДНР - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:07 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030693137.html
Спецоперация 22 июля: ВС России освободили Новоторецкое в ДНР
Спецоперация 22 июля: ВС России освободили Новоторецкое в ДНР - РИА Новости, 22.07.2025
Спецоперация 22 июля: ВС России освободили Новоторецкое в ДНР
Вооружённые силы Российской Федерации освободили населенный пункт Новоторецкое в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:07:00+03:00
2025-07-22T18:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Вооружённые силы Российской Федерации освободили населенный пункт Новоторецкое в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. Всего за минувшие сутки ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1180 военнослужащих, говорится в сводке российского оборонного ведомства.. Украину используют Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Запад использует страну в качестве полигона для утилизации своего устаревшего оружия. Комментируя слова Владимира Зеленского о демобилизации украинцев, она заявила, что он относится к украинцам как к рабам. Украина больше не нужна США и Евросоюз до конца не определились, что делать с Украиной, но желание оказывать дальнейшую финансовую помощь ослабло, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине как в дипломатическом, так и в военном плане. Украинский конфликт может стать для Трампа тем же, чем война в Афганистане стала для его предшественника Джо Байдена, передает агентство Блумберг. ВСУ готовят резервы Командование ВСУ подготовило резерв из около 65 тысяч военных, обученных иностранными специалистами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Командование ВСУ также готовит резервы из уже "понюхавших пороха" военных, опасаясь наступления армии России, рассказал РИА Новости украинский военнослужащий, который сотрудничает с пророссийским подпольем. Третий раунд переговоров Переговоры делегаций РФ и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Анкара рассчитывает на продолжение диалога, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Как сообщил РИА Новости один из организаторов переговоров, вероятный третий раунд переговоров между РФ и Украиной планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, для журналистов будет организован медиапарк. Анкара рассчитывает, что вероятные переговоры РФ и Украины в Стамбуле будут способствовать прекращению огня и принесут мир в регион, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера. Украинскую делегацию на переговорах с Россией возглавит экс-министр обороны, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, в ее состав войдут также представители украинской разведки, МИД и офиса Зеленского, заявил Владимир Зеленский. России и Украине в ходе переговоров предстоит обсудить сложные темы, в том числе проекты меморандумов по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что поводов для того, чтобы рассчитывать на прорывы из разряда чудес в ходе нового раунда переговоров с Украиной, нет. Песков подчеркнул, что Россия в вопросе украинского урегулирования намерена обеспечивать свои интересы. Владимир Зеленский имитирует желание провести новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, чтобы понравиться президенту США Дональду Трампу, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. ВС России наступает Минобороны России опубликовало кадры штурма военнослужащими алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" укрепрайона в лесопосадке на красноармейском направлении. Российские войска вошли в село Зеленый Гай, находящееся на западе ДНР на стыке границы с Днепропетровской областью Украины, началась бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Способность российский Вооруженных сил к адаптации и самосовершенствованию нельзя недооценивать, говорится в докладе под названием "How Russia Fights..." ("Как воюет Россия" - ред.), опубликованном на сайте армии США и посвященном анализу опыта проведения СВО на Украине.
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область

Спецоперация 22 июля: ВС России освободили Новоторецкое в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Вооружённые силы Российской Федерации освободили населенный пункт Новоторецкое в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.
Всего за минувшие сутки ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1180 военнослужащих, говорится в сводке российского оборонного ведомства..
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Новоторецкое в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Новоторецкое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Новоторецкое в ДНР

Украину используют

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Запад использует страну в качестве полигона для утилизации своего устаревшего оружия.
Комментируя слова Владимира Зеленского о демобилизации украинцев, она заявила, что он относится к украинцам как к рабам.

Украина больше не нужна

США и Евросоюз до конца не определились, что делать с Украиной, но желание оказывать дальнейшую финансовую помощь ослабло, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине как в дипломатическом, так и в военном плане.
Украинский конфликт может стать для Трампа тем же, чем война в Афганистане стала для его предшественника Джо Байдена, передает агентство Блумберг.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
"Вновь пригрозил". Орбан ответил на дерзкий выпад Зеленского
Вчера, 17:04

ВСУ готовят резервы

Командование ВСУ подготовило резерв из около 65 тысяч военных, обученных иностранными специалистами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Командование ВСУ также готовит резервы из уже "понюхавших пороха" военных, опасаясь наступления армии России, рассказал РИА Новости украинский военнослужащий, который сотрудничает с пророссийским подпольем.

Третий раунд переговоров

Переговоры делегаций РФ и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Анкара рассчитывает на продолжение диалога, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Как сообщил РИА Новости один из организаторов переговоров, вероятный третий раунд переговоров между РФ и Украиной планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, для журналистов будет организован медиапарк.
Анкара рассчитывает, что вероятные переговоры РФ и Украины в Стамбуле будут способствовать прекращению огня и принесут мир в регион, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Киев умоляет о срочных переговорах: к концу года все будет кончено
Вчера, 08:00
Украинскую делегацию на переговорах с Россией возглавит экс-министр обороны, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, в ее состав войдут также представители украинской разведки, МИД и офиса Зеленского, заявил Владимир Зеленский.
России и Украине в ходе переговоров предстоит обсудить сложные темы, в том числе проекты меморандумов по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что поводов для того, чтобы рассчитывать на прорывы из разряда чудес в ходе нового раунда переговоров с Украиной, нет. Песков подчеркнул, что Россия в вопросе украинского урегулирования намерена обеспечивать свои интересы.
Владимир Зеленский имитирует желание провести новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, чтобы понравиться президенту США Дональду Трампу, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Журналист заметил важную деталь в сегодняшнем поступке Зеленского
Вчера, 16:13

ВС России наступает

Минобороны России опубликовало кадры штурма военнослужащими алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" укрепрайона в лесопосадке на красноармейском направлении.
Российские войска вошли в село Зеленый Гай, находящееся на западе ДНР на стыке границы с Днепропетровской областью Украины, началась бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Способность российский Вооруженных сил к адаптации и самосовершенствованию нельзя недооценивать, говорится в докладе под названием "How Russia Fights..." ("Как воюет Россия" - ред.), опубликованном на сайте армии США и посвященном анализу опыта проведения СВО на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСпецоперацияРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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