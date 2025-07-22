https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030537425.html
ВСУ готовят резервы из "понюхавших пороха" военных
ВСУ готовят резервы из "понюхавших пороха" военных - РИА Новости, 22.07.2025
ВСУ готовят резервы из "понюхавших пороха" военных
Командование ВСУ готовит резервы из уже "понюхавших пороха" военных, опасаясь наступления армии России, рассказал РИА Новости украинский военнослужащий, который РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:47:00+03:00
2025-07-22T07:47:00+03:00
2025-07-22T07:57:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Командование ВСУ готовит резервы из уже "понюхавших пороха" военных, опасаясь наступления армии России, рассказал РИА Новости украинский военнослужащий, который сотрудничает с пророссийским подпольем. "Берут только понюхавших пороха. Чтоб попасть туда, надо пройти через штурмы посадок или "восстановление утраченных позиций". Если ВС РФ где-то прорвут фронт, их бросят для остановки наступления, для фланговых ударов. Или в случае охвата Славянско-Краматорской агломерации с запада часть из них направят на деблокаду", - сказал он. По его словам, большая часть служащих резерва - насильно призванные люди. "Мотивированных добровольцев уже нет, поэтому львиную долю уже составляют насильно мобилизованные", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ готовят резервы из "понюхавших пороха" военных
ВСУ готовят резервы из понюхавших пороха, опасаясь российского наступления
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Командование ВСУ готовит резервы из уже "понюхавших пороха" военных, опасаясь наступления армии России, рассказал РИА Новости украинский военнослужащий, который сотрудничает с пророссийским подпольем.
"Берут только понюхавших пороха. Чтоб попасть туда, надо пройти через штурмы посадок или "восстановление утраченных позиций". Если ВС РФ где-то прорвут фронт, их бросят для остановки наступления, для фланговых ударов. Или в случае охвата Славянско-Краматорской агломерации с запада часть из них направят на деблокаду", - сказал он.
По его словам, большая часть служащих резерва - насильно призванные люди. "Мотивированных добровольцев уже нет, поэтому львиную долю уже составляют насильно мобилизованные", - добавил он.