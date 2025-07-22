https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030537425.html

ВСУ готовят резервы из "понюхавших пороха" военных

ВСУ готовят резервы из "понюхавших пороха" военных - РИА Новости, 22.07.2025

ВСУ готовят резервы из "понюхавших пороха" военных

Командование ВСУ готовит резервы из уже "понюхавших пороха" военных, опасаясь наступления армии России, рассказал РИА Новости украинский военнослужащий, который РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T07:47:00+03:00

2025-07-22T07:47:00+03:00

2025-07-22T07:57:00+03:00

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Командование ВСУ готовит резервы из уже "понюхавших пороха" военных, опасаясь наступления армии России, рассказал РИА Новости украинский военнослужащий, который сотрудничает с пророссийским подпольем. "Берут только понюхавших пороха. Чтоб попасть туда, надо пройти через штурмы посадок или "восстановление утраченных позиций". Если ВС РФ где-то прорвут фронт, их бросят для остановки наступления, для фланговых ударов. Или в случае охвата Славянско-Краматорской агломерации с запада часть из них направят на деблокаду", - сказал он. По его словам, большая часть служащих резерва - насильно призванные люди. "Мотивированных добровольцев уже нет, поэтому львиную долю уже составляют насильно мобилизованные", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вооруженные силы украины