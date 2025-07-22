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ВСУ готовят резервы из "понюхавших пороха" военных - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:47 22.07.2025 (обновлено: 07:57 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030537425.html
ВСУ готовят резервы из "понюхавших пороха" военных
ВСУ готовят резервы из "понюхавших пороха" военных - РИА Новости, 22.07.2025
ВСУ готовят резервы из "понюхавших пороха" военных
Командование ВСУ готовит резервы из уже "понюхавших пороха" военных, опасаясь наступления армии России, рассказал РИА Новости украинский военнослужащий, который РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:47:00+03:00
2025-07-22T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Командование ВСУ готовит резервы из уже "понюхавших пороха" военных, опасаясь наступления армии России, рассказал РИА Новости украинский военнослужащий, который сотрудничает с пророссийским подпольем. "Берут только понюхавших пороха. Чтоб попасть туда, надо пройти через штурмы посадок или "восстановление утраченных позиций". Если ВС РФ где-то прорвут фронт, их бросят для остановки наступления, для фланговых ударов. Или в случае охвата Славянско-Краматорской агломерации с запада часть из них направят на деблокаду", - сказал он. По его словам, большая часть служащих резерва - насильно призванные люди. "Мотивированных добровольцев уже нет, поэтому львиную долю уже составляют насильно мобилизованные", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ готовят резервы из "понюхавших пороха" военных

ВСУ готовят резервы из понюхавших пороха, опасаясь российского наступления

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Командование ВСУ готовит резервы из уже "понюхавших пороха" военных, опасаясь наступления армии России, рассказал РИА Новости украинский военнослужащий, который сотрудничает с пророссийским подпольем.
"Берут только понюхавших пороха. Чтоб попасть туда, надо пройти через штурмы посадок или "восстановление утраченных позиций". Если ВС РФ где-то прорвут фронт, их бросят для остановки наступления, для фланговых ударов. Или в случае охвата Славянско-Краматорской агломерации с запада часть из них направят на деблокаду", - сказал он.
По его словам, большая часть служащих резерва - насильно призванные люди. "Мотивированных добровольцев уже нет, поэтому львиную долю уже составляют насильно мобилизованные", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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