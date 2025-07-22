https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030536788.html

ВСУ пытались контратаковать позиции России под Купянском, заявил Марочко

ВСУ пытались контратаковать позиции России под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 22.07.2025

ВСУ пытались контратаковать позиции России под Купянском, заявил Марочко

ВСУ пять раз за сутки пытались контратаковать позиции ВС РФ под Купянском в районах населенных пунктов Голубовка и Петропавловка Харьковской области, сообщил... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T07:41:00+03:00

2025-07-22T07:41:00+03:00

2025-07-22T07:41:00+03:00

безопасность

харьковская область

украина

андрей марочко

виталий ганчев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 22 июл – РИА Новости. ВСУ пять раз за сутки пытались контратаковать позиции ВС РФ под Купянском в районах населенных пунктов Голубовка и Петропавловка Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Вооруженные формирования Украины продолжают вести активную оборону и контратаковать наши позиции в районе Купянска. За истекшие сутки украинские боевики малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и БПЛА пять раз осуществляли попытки возвращения утраченных рубежей и позиций в районах населенных пунктов Голубовка и Петропавловка", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он предположил, оценивая характер действий украинских военных, что в данный район были переброшены хорошо обученные подразделения ВСУ с боевым опытом в зоне проведения СВО. В начале июля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что после освобождения Соболевки до Купянска остается несколько километров.

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, харьковская область, украина, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф