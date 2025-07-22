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ВСУ пытались контратаковать позиции России под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 22.07.2025
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07:41 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030536788.html
ВСУ пытались контратаковать позиции России под Купянском, заявил Марочко
ВСУ пытались контратаковать позиции России под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 22.07.2025
ВСУ пытались контратаковать позиции России под Купянском, заявил Марочко
ВСУ пять раз за сутки пытались контратаковать позиции ВС РФ под Купянском в районах населенных пунктов Голубовка и Петропавловка Харьковской области, сообщил... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:41:00+03:00
2025-07-22T07:41:00+03:00
безопасность
харьковская область
украина
андрей марочко
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 июл – РИА Новости. ВСУ пять раз за сутки пытались контратаковать позиции ВС РФ под Купянском в районах населенных пунктов Голубовка и Петропавловка Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Вооруженные формирования Украины продолжают вести активную оборону и контратаковать наши позиции в районе Купянска. За истекшие сутки украинские боевики малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и БПЛА пять раз осуществляли попытки возвращения утраченных рубежей и позиций в районах населенных пунктов Голубовка и Петропавловка", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он предположил, оценивая характер действий украинских военных, что в данный район были переброшены хорошо обученные подразделения ВСУ с боевым опытом в зоне проведения СВО. В начале июля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что после освобождения Соболевки до Купянска остается несколько километров.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html
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безопасность, харьковская область, украина, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Безопасность, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ пытались контратаковать позиции России под Купянском, заявил Марочко

Марочко: ВСУ пять раз пытались контратаковать позиции ВС России под Купянском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 июл – РИА Новости. ВСУ пять раз за сутки пытались контратаковать позиции ВС РФ под Купянском в районах населенных пунктов Голубовка и Петропавловка Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Вооруженные формирования Украины продолжают вести активную оборону и контратаковать наши позиции в районе Купянска. За истекшие сутки украинские боевики малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и БПЛА пять раз осуществляли попытки возвращения утраченных рубежей и позиций в районах населенных пунктов Голубовка и Петропавловка", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Он предположил, оценивая характер действий украинских военных, что в данный район были переброшены хорошо обученные подразделения ВСУ с боевым опытом в зоне проведения СВО.
В начале июля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что после освобождения Соболевки до Купянска остается несколько километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьХарьковская областьУкраинаАндрей МарочкоВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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