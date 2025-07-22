https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030532214.html

Российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ под Купянском

Российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ под Купянском - РИА Новости, 22.07.2025

Российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ под Купянском

Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" под Купянском в Харьковской области, сообщили в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T06:24:00+03:00

2025-07-22T06:24:00+03:00

2025-07-22T06:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" под Купянском в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Минобороны публикует кадры объективного контроля уничтожения бронетранспортера М113. "Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области выявили бронетранспортер М-113 ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что обнаруженная цель была успешно уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". "Объективный контроль точного попадания и уничтожения бронетранспортера М113 производства США осуществлялся средствами воздушной разведки", - пояснили в МО РФ.

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, харьковская область, россия, сша, вооруженные силы украины