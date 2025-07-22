https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030532214.html
Российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ под Купянском
Российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ под Купянском - РИА Новости, 22.07.2025
Российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ под Купянском
Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" под Купянском в Харьковской области, сообщили в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T06:24:00+03:00
2025-07-22T06:24:00+03:00
2025-07-22T06:24:00+03:00
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" под Купянском в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Минобороны публикует кадры объективного контроля уничтожения бронетранспортера М113. "Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области выявили бронетранспортер М-113 ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что обнаруженная цель была успешно уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". "Объективный контроль точного попадания и уничтожения бронетранспортера М113 производства США осуществлялся средствами воздушной разведки", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, харьковская область, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ под Купянском
Бойцы группы Запад уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ боеприпасом Ланцет