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Российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ под Купянском - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:24 22.07.2025
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Российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ под Купянском
Российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ под Купянском - РИА Новости, 22.07.2025
Российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ под Купянском
Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" под Купянском в Харьковской области, сообщили в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T06:24:00+03:00
2025-07-22T06:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
сша
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" под Купянском в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Минобороны публикует кадры объективного контроля уничтожения бронетранспортера М113. "Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области выявили бронетранспортер М-113 ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что обнаруженная цель была успешно уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". "Объективный контроль точного попадания и уничтожения бронетранспортера М113 производства США осуществлялся средствами воздушной разведки", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html
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безопасность, харьковская область, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ под Купянском

Бойцы группы Запад уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ боеприпасом Ланцет

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПрименение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" под Купянском в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Минобороны публикует кадры объективного контроля уничтожения бронетранспортера М113.
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"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области выявили бронетранспортер М-113 ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что обнаруженная цель была успешно уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет".
"Объективный контроль точного попадания и уничтожения бронетранспортера М113 производства США осуществлялся средствами воздушной разведки", - пояснили в МО РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
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