https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030529276.html

Российские военные уничтожили три танка ВСУ в районе Новоаленовки в ДНР

Российские военные уничтожили три танка ВСУ в районе Новоаленовки в ДНР - РИА Новости, 22.07.2025

Российские военные уничтожили три танка ВСУ в районе Новоаленовки в ДНР

Российские военные с помощью дронов уничтожили три танка ВСУ в боях в районе населенного пункта Новоаленовка в ДНР, рассказал РИА Новости оператор FPV-дронов... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T05:30:00+03:00

2025-07-22T05:30:00+03:00

2025-07-22T05:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Российские военные с помощью дронов уничтожили три танка ВСУ в боях в районе населенного пункта Новоаленовка в ДНР, рассказал РИА Новости оператор FPV-дронов 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Цыпа". "В районе Новоаленовки (ДНР - ред.) были уничтожены три танка (ВСУ - ред.). Наши (подразделения ВС РФ - ред.) штурмовали Тарасовку, населенный пункт, и противник предпринимал попытки контратаковать. Они (танки ВСУ - ред.) заезжали по очереди, один был под вечер, он откатывался, и два ночью", – рассказал "Цыпа". Боец уточнил, что основной задачей вражеских танкистов было уничтожение российского укрепрайона в Тарасовке, в котором закреплялись штурмовые отряды, освобождавшие населенный пункт. Министерство обороны России 23 апреля текущего года сообщало, что подразделения группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Тарасовка в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины