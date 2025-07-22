Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили три танка ВСУ в районе Новоаленовки в ДНР - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030529276.html
Российские военные уничтожили три танка ВСУ в районе Новоаленовки в ДНР
Российские военные уничтожили три танка ВСУ в районе Новоаленовки в ДНР - РИА Новости, 22.07.2025
Российские военные уничтожили три танка ВСУ в районе Новоаленовки в ДНР
Российские военные с помощью дронов уничтожили три танка ВСУ в боях в районе населенного пункта Новоаленовка в ДНР, рассказал РИА Новости оператор FPV-дронов... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T05:30:00+03:00
2025-07-22T05:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892046931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40dfa687de5f34e52135507b9e13f437.jpg
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Российские военные с помощью дронов уничтожили три танка ВСУ в боях в районе населенного пункта Новоаленовка в ДНР, рассказал РИА Новости оператор FPV-дронов 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Цыпа". "В районе Новоаленовки (ДНР - ред.) были уничтожены три танка (ВСУ - ред.). Наши (подразделения ВС РФ - ред.) штурмовали Тарасовку, населенный пункт, и противник предпринимал попытки контратаковать. Они (танки ВСУ - ред.) заезжали по очереди, один был под вечер, он откатывался, и два ночью", – рассказал "Цыпа". Боец уточнил, что основной задачей вражеских танкистов было уничтожение российского укрепрайона в Тарасовке, в котором закреплялись штурмовые отряды, освобождавшие населенный пункт. Министерство обороны России 23 апреля текущего года сообщало, что подразделения группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Тарасовка в Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892046931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb808fca84d0d9ec7baa2b429ae16487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили три танка ВСУ в районе Новоаленовки в ДНР

Российские военные дронами уничтожили три танка ВСУ в боях у Новоаленовки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры БпЛА
Операторы БпЛА - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Операторы БпЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Российские военные с помощью дронов уничтожили три танка ВСУ в боях в районе населенного пункта Новоаленовка в ДНР, рассказал РИА Новости оператор FPV-дронов 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Цыпа".
"В районе Новоаленовки (ДНР - ред.) были уничтожены три танка (ВСУ - ред.). Наши (подразделения ВС РФ - ред.) штурмовали Тарасовку, населенный пункт, и противник предпринимал попытки контратаковать. Они (танки ВСУ - ред.) заезжали по очереди, один был под вечер, он откатывался, и два ночью", – рассказал "Цыпа".
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
"Это неизбежно": в США забили тревогу из-за ситуации на Украине
05:28
Боец уточнил, что основной задачей вражеских танкистов было уничтожение российского укрепрайона в Тарасовке, в котором закреплялись штурмовые отряды, освобождавшие населенный пункт.
Министерство обороны России 23 апреля текущего года сообщало, что подразделения группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Тарасовка в Донецкой Народной Республике.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала