https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030529276.html
Российские военные уничтожили три танка ВСУ в районе Новоаленовки в ДНР
Российские военные уничтожили три танка ВСУ в районе Новоаленовки в ДНР - РИА Новости, 22.07.2025
Российские военные уничтожили три танка ВСУ в районе Новоаленовки в ДНР
Российские военные с помощью дронов уничтожили три танка ВСУ в боях в районе населенного пункта Новоаленовка в ДНР, рассказал РИА Новости оператор FPV-дронов... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T05:30:00+03:00
2025-07-22T05:30:00+03:00
2025-07-22T05:30:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Российские военные с помощью дронов уничтожили три танка ВСУ в боях в районе населенного пункта Новоаленовка в ДНР, рассказал РИА Новости оператор FPV-дронов 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Цыпа". "В районе Новоаленовки (ДНР - ред.) были уничтожены три танка (ВСУ - ред.). Наши (подразделения ВС РФ - ред.) штурмовали Тарасовку, населенный пункт, и противник предпринимал попытки контратаковать. Они (танки ВСУ - ред.) заезжали по очереди, один был под вечер, он откатывался, и два ночью", – рассказал "Цыпа". Боец уточнил, что основной задачей вражеских танкистов было уничтожение российского укрепрайона в Тарасовке, в котором закреплялись штурмовые отряды, освобождавшие населенный пункт. Министерство обороны России 23 апреля текущего года сообщало, что подразделения группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Тарасовка в Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили три танка ВСУ в районе Новоаленовки в ДНР
Российские военные дронами уничтожили три танка ВСУ в боях у Новоаленовки