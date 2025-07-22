https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030528228.html

Российские морпехи уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Российские морпехи уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 22.07.2025

Российские морпехи уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Морская пехота Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожила опорный пункт ВСУ с личным составом и пункт временной дислокации украинской армии РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T05:11:00+03:00

2025-07-22T05:11:00+03:00

2025-07-22T07:07:00+03:00

безопасность

днепр (река)

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 22 июл — РИА Новости. Морская пехота Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожила опорный пункт ВСУ с личным составом и пункт временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны."Наш расчет БПЛА, совершая плановый полет, выявил на правом берегу Днепра опорный пункт с личным составом до пяти человек и пункт временной дислокации ВСУ, находившиеся в заброшенных домах. Получив координаты, расчет РСЗО "Град" артиллеристов-морпехов гвардейской бригады морской пехоты Северного флота оперативно выдвинулся на заранее подготовленную позицию и точным залпом уничтожил выявленную воздушной разведкой цель", — рассказали в ведомстве.С помощью БПЛА удалось подтвердить уничтожение целей, а сам расчет быстро поменял позицию, чтобы остаться незамеченным добавили в министерстве.Артиллеристы-морпехи продолжают непрерывно наносить удары по живой силе, пунктам временной дислокации и пунктам управления БПЛА ВСУ, выполняют задачи по противодействию высадке украинского десанта на левый берег Днепра, а так же ведут контрбатарейную борьбу.По последним данным Минобороны, за сутки подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 60 военных противника, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)