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Российские морпехи уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 22.07.2025
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05:11 22.07.2025 (обновлено: 07:07 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030528228.html
Российские морпехи уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Российские морпехи уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 22.07.2025
Российские морпехи уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Морская пехота Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожила опорный пункт ВСУ с личным составом и пункт временной дислокации украинской армии РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T05:11:00+03:00
2025-07-22T07:07:00+03:00
безопасность
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 22 июл — РИА Новости. Морская пехота Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожила опорный пункт ВСУ с личным составом и пункт временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны."Наш расчет БПЛА, совершая плановый полет, выявил на правом берегу Днепра опорный пункт с личным составом до пяти человек и пункт временной дислокации ВСУ, находившиеся в заброшенных домах. Получив координаты, расчет РСЗО "Град" артиллеристов-морпехов гвардейской бригады морской пехоты Северного флота оперативно выдвинулся на заранее подготовленную позицию и точным залпом уничтожил выявленную воздушной разведкой цель", — рассказали в ведомстве.С помощью БПЛА удалось подтвердить уничтожение целей, а сам расчет быстро поменял позицию, чтобы остаться незамеченным добавили в министерстве.Артиллеристы-морпехи продолжают непрерывно наносить удары по живой силе, пунктам временной дислокации и пунктам управления БПЛА ВСУ, выполняют задачи по противодействию высадке украинского десанта на левый берег Днепра, а так же ведут контрбатарейную борьбу.По последним данным Минобороны, за сутки подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 60 военных противника, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
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безопасность, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Российские морпехи уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет РСЗО Град уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 22 июл — РИА Новости. Морская пехота Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожила опорный пункт ВСУ с личным составом и пункт временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.
"Наш расчет БПЛА, совершая плановый полет, выявил на правом берегу Днепра опорный пункт с личным составом до пяти человек и пункт временной дислокации ВСУ, находившиеся в заброшенных домах. Получив координаты, расчет РСЗО "Град" артиллеристов-морпехов гвардейской бригады морской пехоты Северного флота оперативно выдвинулся на заранее подготовленную позицию и точным залпом уничтожил выявленную воздушной разведкой цель", — рассказали в ведомстве.
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С помощью БПЛА удалось подтвердить уничтожение целей, а сам расчет быстро поменял позицию, чтобы остаться незамеченным добавили в министерстве.
Артиллеристы-морпехи продолжают непрерывно наносить удары по живой силе, пунктам временной дислокации и пунктам управления БПЛА ВСУ, выполняют задачи по противодействию высадке украинского десанта на левый берег Днепра, а так же ведут контрбатарейную борьбу.
По последним данным Минобороны, за сутки подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 60 военных противника, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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