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Ростовская область передала на СВО экскаватор и квадрокоптеры - РИА Новости, 22.07.2025
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Надежные люди
 
17:16 22.07.2025 (обновлено: 17:24 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/slyusar-2030672559.html
Ростовская область передала на СВО экскаватор и квадрокоптеры
Ростовская область передала на СВО экскаватор и квадрокоптеры - РИА Новости, 22.07.2025
Ростовская область передала на СВО экскаватор и квадрокоптеры
Ростовская область передала военнослужащим на СВО экскаватор для обустройства блиндажей и окопов, а также квадрокоптеры, которые могут работать в том числе и... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:16:00+03:00
2025-07-22T17:24:00+03:00
надежные люди
ростовская область
юрий слюсарь
сво
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Ростовская область передала военнослужащим на СВО экскаватор для обустройства блиндажей и окопов, а также квадрокоптеры, которые могут работать в том числе и ночью, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Несколько месяцев назад он посетил часть, где проходят службу мобилизованные и контрактники из Ростовской области. Тогда им передали партию мотоциклов, квадрокоптеров, детекторов обнаружения беспилотников, FPV-дронов и станций управления ими. "Во время встречи ко мне обратились военнослужащие, попросили экскаватор. Машина нужна им, чтобы обустраивать блиндажи и окопы. Просьбу исполнили - Дмитрий Водолацкий, мой заместитель, передал гумпомощь от нашей области артиллеристам в зону СВО", - написал Слюсарь в Telegram-канале. Он уточнил, что груз собрали, исходя из просьб бойцов: экскаватор уже работает "за ленточкой". Передали еще квадрокоптеры, которые могут работать в том числе и ночью. По его данным, помощь от правительства области и общественных организаций идет защитникам регулярно.
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ростовская область, юрий слюсарь , сво
Надежные люди, Ростовская область, Юрий Слюсарь , СВО
Ростовская область передала на СВО экскаватор и квадрокоптеры

Слюсарь: Ростовская область передала на СВО экскаватор и квадрокоптеры

© Фото : Юрий Слюсарь/TelegramЭкскаватор из Ростовской области для бойцов в зоне СВО для обустройства блиндажей и окопов
Экскаватор из Ростовской области для бойцов в зоне СВО для обустройства блиндажей и окопов - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Юрий Слюсарь/Telegram
Экскаватор из Ростовской области для бойцов в зоне СВО для обустройства блиндажей и окопов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Ростовская область передала военнослужащим на СВО экскаватор для обустройства блиндажей и окопов, а также квадрокоптеры, которые могут работать в том числе и ночью, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Несколько месяцев назад он посетил часть, где проходят службу мобилизованные и контрактники из Ростовской области. Тогда им передали партию мотоциклов, квадрокоптеров, детекторов обнаружения беспилотников, FPV-дронов и станций управления ими.
"Во время встречи ко мне обратились военнослужащие, попросили экскаватор. Машина нужна им, чтобы обустраивать блиндажи и окопы. Просьбу исполнили - Дмитрий Водолацкий, мой заместитель, передал гумпомощь от нашей области артиллеристам в зону СВО", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Он уточнил, что груз собрали, исходя из просьб бойцов: экскаватор уже работает "за ленточкой". Передали еще квадрокоптеры, которые могут работать в том числе и ночью.
По его данным, помощь от правительства области и общественных организаций идет защитникам регулярно.
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