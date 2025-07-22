https://ria.ru/20250722/slyusar-2030672559.html

Ростовская область передала на СВО экскаватор и квадрокоптеры

Ростовская область передала на СВО экскаватор и квадрокоптеры - РИА Новости, 22.07.2025

Ростовская область передала на СВО экскаватор и квадрокоптеры

Ростовская область передала военнослужащим на СВО экскаватор для обустройства блиндажей и окопов, а также квадрокоптеры, которые могут работать в том числе и... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:16:00+03:00

2025-07-22T17:16:00+03:00

2025-07-22T17:24:00+03:00

надежные люди

ростовская область

юрий слюсарь

сво

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Ростовская область передала военнослужащим на СВО экскаватор для обустройства блиндажей и окопов, а также квадрокоптеры, которые могут работать в том числе и ночью, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Несколько месяцев назад он посетил часть, где проходят службу мобилизованные и контрактники из Ростовской области. Тогда им передали партию мотоциклов, квадрокоптеров, детекторов обнаружения беспилотников, FPV-дронов и станций управления ими. "Во время встречи ко мне обратились военнослужащие, попросили экскаватор. Машина нужна им, чтобы обустраивать блиндажи и окопы. Просьбу исполнили - Дмитрий Водолацкий, мой заместитель, передал гумпомощь от нашей области артиллеристам в зону СВО", - написал Слюсарь в Telegram-канале. Он уточнил, что груз собрали, исходя из просьб бойцов: экскаватор уже работает "за ленточкой". Передали еще квадрокоптеры, которые могут работать в том числе и ночью. По его данным, помощь от правительства области и общественных организаций идет защитникам регулярно.

https://ria.ru/20250722/varene-2030567635.html

ростовская область

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ростовская область, юрий слюсарь , сво