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Умер польский генерал, угрожавший ликвидировать Калининградскую область

Умер польский генерал, угрожавший ликвидировать Калининградскую область - РИА Новости, 22.07.2025

Умер польский генерал, угрожавший ликвидировать Калининградскую область

Умер польский генерал Вальдемар Скшипчак, угрожавший ликвидировать Калининградскую область. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:33:00+03:00

2025-07-22T09:33:00+03:00

2025-07-22T20:12:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Умер польский генерал Вальдемар Скшипчак, угрожавший ликвидировать Калининградскую область. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X. "Мы получили печальное известие о смерти генерала Вальдемара Скшипчака", — написал он.Косиняк-Камыш заявил, что для Варшавы это "огромная потеря". В феврале 2024 года Скшипчак назвал Калининградскую область оккупированной территорией и пригрозил ее ликвидацией в случае конфликта России и НАТО. Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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в мире, варшава, польша, калининградская область