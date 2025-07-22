https://ria.ru/20250722/situatsiya-2030684356.html

Разрешение ситуации в Эс-Сувейде зависит от друзов, заявили в МВД Сирии

Разрешение ситуации в Эс-Сувейде зависит от друзов, заявили в МВД Сирии - РИА Новости, 22.07.2025

Разрешение ситуации в Эс-Сувейде зависит от друзов, заявили в МВД Сирии

Разрешение напряженности в сирийской провинции Эс-Сувейда зависит от реакции отрядов друзской самообороны, заявил представитель МВД Сирии Нур эль-Дин аль-Баба в РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:47:00+03:00

2025-07-22T17:47:00+03:00

2025-07-22T17:50:00+03:00

эс-сувейда (мухафаза)

сирия

дамаск (город)

в мире

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КАИР, 22 июл - РИА Новости. Разрешение напряженности в сирийской провинции Эс-Сувейда зависит от реакции отрядов друзской самообороны, заявил представитель МВД Сирии Нур эль-Дин аль-Баба в интервью РИА Новости во вторник."Разрешение напряженности зависит от реакции другой стороны (отрядов друзской самообороны - ред.), поскольку Сирийская Арабская Республика выполнила свои обязательства по соглашению, и международные спонсоры соглашения это подтверждают", - сказал агентству аль-Баба.Две недели назад вооруженные формирования напали на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.Израильские ВВС 16 июля нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске под предлогом защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду. Источник в силах безопасности Сирии, в свою очередь, сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.Телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники 17 июля объявил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда на юге Сирии.

https://ria.ru/20250722/siriya-2030684085.html

эс-сувейда (мухафаза)

сирия

дамаск (город)

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эс-сувейда (мухафаза), сирия, дамаск (город), в мире