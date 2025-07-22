МВД Сирии пообещало наказать причастных к конфликту в Эс-Сувейде
МВД Сирии: причастных к конфликту в Эс-Сувейде сотрудников спецслужб накажут
© AP Photo / Ghaith AlsayedДым после столкновения бедуинов и друзов в Сувейде
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым после столкновения бедуинов и друзов в Сувейде. Архивное фото
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КАИР, 22 июл – РИА Новости. Причастные к конфликту в Эс-Сувейде сотрудники служб безопасности Сирии понесут наказание, заявил представитель МВД Сирии Нур эль-Дин аль-Баба в интервью РИА Новости во вторник.
"Любой сотрудник (служб безопасности – ред.), в отношении которого будет доказано какое-либо нарушение, будет привлечен к ответственности в соответствии с законами и административными регламентами", - сказал аль-Баба.
В этом ключе представитель внутриполитического ведомства Сирии отметил, что нарушения и ошибки были допущены всеми сторонами конфликта в Эс-Сувейде.
Две недели назад стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске под предлогом защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
В четверг телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники сообщил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда на юге Сирии.