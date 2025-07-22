Рейтинг@Mail.ru
Силовики изымают документы в офисе Baza - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 22.07.2025 (обновлено: 13:58 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/siloviki-2030596514.html
Силовики изымают документы в офисе Baza
Силовики изымают документы в офисе Baza - РИА Новости, 22.07.2025
Силовики изымают документы в офисе Baza
Telegram-канал Baza сообщил, что силовики изымают компьютеры и документы в офисе, связи с главным редактором Глебом Трифоновым до сих пор нет. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:02:00+03:00
2025-07-22T13:58:00+03:00
обыски в офисе telegram-канала baza
россия
глеб трифонов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030609962_0:376:2973:2048_1920x0_80_0_0_2842067098c6e0266b0b980460bbff6f.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Telegram-канал Baza сообщил, что силовики изымают компьютеры и документы в офисе, связи с главным редактором Глебом Трифоновым до сих пор нет.Ранее Telegram-канал Baza заявил, что полиция пришла с обысками в его офис и в квартиру главреда Глеба Трифонова. Позднее в пресс-службе СК РФ рассказали о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Telegram-канале Baza."Силовики изымают телефоны, компьютеры и документы в офисе "Базы". Двое журналистов находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток издания увезли в отделение полиции, у нее забрали всю технику. Местонахождение главного редактора Глеба Трифонова до сих пор неизвестно. Связи с ним нет. Журналистам не говорят суть претензий, вероятно, обыски связаны с уголовным делом о превышении полномочий неустановленных полицейских", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250605/obysk-2021190060.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030609962_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_695ae63080bbb59718186165d13c06ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обыски в офисе telegram-канала baza, россия, глеб трифонов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Обыски в офисе Telegram-канала Baza, Россия, Глеб Трифонов, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Силовики изымают документы в офисе Baza

Силовики изымают компьютеры и документы в офисе Baza

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОбыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве
Обыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Обыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Telegram-канал Baza сообщил, что силовики изымают компьютеры и документы в офисе, связи с главным редактором Глебом Трифоновым до сих пор нет.
Ранее Telegram-канал Baza заявил, что полиция пришла с обысками в его офис и в квартиру главреда Глеба Трифонова. Позднее в пресс-службе СК РФ рассказали о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Telegram-канале Baza.
"Силовики изымают телефоны, компьютеры и документы в офисе "Базы". Двое журналистов находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток издания увезли в отделение полиции, у нее забрали всю технику. Местонахождение главного редактора Глеба Трифонова до сих пор неизвестно. Связи с ним нет. Журналистам не говорят суть претензий, вероятно, обыски связаны с уголовным делом о превышении полномочий неустановленных полицейских", - говорится в сообщении.
Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Обыск в свердловской редакции URA.RU продлился пять часов
5 июня, 21:07
 
Обыски в офисе Telegram-канала BazaРоссияГлеб ТрифоновСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала