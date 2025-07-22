https://ria.ru/20250722/siloviki-2030596514.html

Силовики изымают документы в офисе Baza

Силовики изымают документы в офисе Baza - РИА Новости, 22.07.2025

Силовики изымают документы в офисе Baza

Telegram-канал Baza сообщил, что силовики изымают компьютеры и документы в офисе, связи с главным редактором Глебом Трифоновым до сих пор нет. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:02:00+03:00

2025-07-22T13:02:00+03:00

2025-07-22T13:58:00+03:00

обыски в офисе telegram-канала baza

россия

глеб трифонов

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Telegram-канал Baza сообщил, что силовики изымают компьютеры и документы в офисе, связи с главным редактором Глебом Трифоновым до сих пор нет.Ранее Telegram-канал Baza заявил, что полиция пришла с обысками в его офис и в квартиру главреда Глеба Трифонова. Позднее в пресс-службе СК РФ рассказали о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Telegram-канале Baza."Силовики изымают телефоны, компьютеры и документы в офисе "Базы". Двое журналистов находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток издания увезли в отделение полиции, у нее забрали всю технику. Местонахождение главного редактора Глеба Трифонова до сих пор неизвестно. Связи с ним нет. Журналистам не говорят суть претензий, вероятно, обыски связаны с уголовным делом о превышении полномочий неустановленных полицейских", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250605/obysk-2021190060.html

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обыски в офисе telegram-канала baza, россия, глеб трифонов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия