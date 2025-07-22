https://ria.ru/20250722/sheremetevo-2030598992.html

В Шереметьево выдают пассажирам матрасы для отдыха на фоне задержек рейсов

В Шереметьево выдают пассажирам матрасы для отдыха на фоне задержек рейсов - РИА Новости, 22.07.2025

В Шереметьево выдают пассажирам матрасы для отдыха на фоне задержек рейсов

Сотрудники аэропорта "Шереметьево" на фоне задержек рейсов выдают пассажирам матрасы для отдыха, следует из сообщения авиагавани. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:12:00+03:00

2025-07-22T13:12:00+03:00

2025-07-22T13:12:00+03:00

россия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники аэропорта "Шереметьево" на фоне задержек рейсов выдают пассажирам матрасы для отдыха, следует из сообщения авиагавани. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России на выходных 19-20 июля. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы, часть перелетов все еще выполняется с задержками. "Сотрудники аэропорта "Шереметьево" выдают пассажирам матрасы для отдыха и оказывают всяческое содействие пассажирам в зоне вылета", - сообщили в авиагавани. Там добавили, что "в настоящее время аэропорт "Шереметьево" работает без ограничений в штатном режиме. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов". Отмечается, что для пассажиров во всех терминалах организованы зоны отдыха с матрасами, круглосуточное информирование, бесплатная питьевая вода, круглосуточно и бесплатно работают комнаты матери и ребенка, детские зоны. Как добавляет "Шереметьево", пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам. "Статус рейсов следует уточнять через колл-центры авиаперевозчиков", - отметили в аэропорту.

https://ria.ru/20250721/samolet-2030505780.html

https://ria.ru/20250721/vnukovo-2030507321.html

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россия, шереметьево (аэропорт)