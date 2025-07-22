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Политик обвинил МИД Франции в сумасшествии из-за санкций против России - РИА Новости, 22.07.2025
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16:53 22.07.2025 (обновлено: 16:55 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/sanktsii-2030662791.html
Политик обвинил МИД Франции в сумасшествии из-за санкций против России
Политик обвинил МИД Франции в сумасшествии из-за санкций против России - РИА Новости, 22.07.2025
Политик обвинил МИД Франции в сумасшествии из-за санкций против России
Французский МИД своей непрекращающейся политикой утверждения пакетов санкций против России проявляет признаки "чистого сумасшествия", заявил во вторник лидер... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:53:00+03:00
2025-07-22T16:55:00+03:00
в мире
россия
франция
москва
флориан филиппо
жан-ноэль барро
евросоюз
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ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Французский МИД своей непрекращающейся политикой утверждения пакетов санкций против России проявляет признаки "чистого сумасшествия", заявил во вторник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил в эфире радиостанции France Inter, что страна начала работу над очередным, 19-м пакетом санкций. "Министр иностранных дел (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона объявил, что "хочет истощить российскую экономику"... с "19-м пакетом санкций", хотя ЕС только недавно в пятницу объявил о 18-м! Четыре дня назад... Это признак чистого сумасшествия. Все время делать одно и то же, ожидая другого результата", - написал Филиппо в соцсети X. Политик также сыронизировал над несдержанным обещанием экс-министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который российскую экономику "уже должен был поставить на колени". Филиппо отметил, что санкционная политика Макрона служит приближению войны. "Макрон нуждается в войне, чтобы навязать план жесткой экономии, ограничить наши свободы и свободу слова, усмирить народ и подавить протест, чтобы обрести чрезвычайные полномочия, чтобы остаться у власти", - добавил Филиппо. На прошлой неделе Совет Евросоюза одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Кроме того, был снижен полоток цен на российскую нефть. Новые рестрикции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250719/franciya-2030156762.html
https://ria.ru/20250629/makron-2026097698.html
https://ria.ru/20250714/filippo-2028974153.html
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в мире, россия, франция, москва, флориан филиппо, жан-ноэль барро, евросоюз, совет евросоюза
В мире, Россия, Франция, Москва, Флориан Филиппо, Жан-Ноэль Барро, Евросоюз, Совет Евросоюза
Политик обвинил МИД Франции в сумасшествии из-за санкций против России

Французский политик Филиппо назвал санкции против России признаком сумасшествия

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Adrienne Surprenant
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ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Французский МИД своей непрекращающейся политикой утверждения пакетов санкций против России проявляет признаки "чистого сумасшествия", заявил во вторник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил в эфире радиостанции France Inter, что страна начала работу над очередным, 19-м пакетом санкций.
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Во Франции внезапно высказались о новых санкциях против России
19 июля, 15:48
"Министр иностранных дел (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона объявил, что "хочет истощить российскую экономику"... с "19-м пакетом санкций", хотя ЕС только недавно в пятницу объявил о 18-м! Четыре дня назад... Это признак чистого сумасшествия. Все время делать одно и то же, ожидая другого результата", - написал Филиппо в соцсети X.
Политик также сыронизировал над несдержанным обещанием экс-министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который российскую экономику "уже должен был поставить на колени".
Филиппо отметил, что санкционная политика Макрона служит приближению войны.
"Макрон нуждается в войне, чтобы навязать план жесткой экономии, ограничить наши свободы и свободу слова, усмирить народ и подавить протест, чтобы обрести чрезвычайные полномочия, чтобы остаться у власти", - добавил Филиппо.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Новое заявление Макрона о России вызвало недоумение во Франции
29 июня, 08:40
На прошлой неделе Совет Евросоюза одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Кроме того, был снижен полоток цен на российскую нефть. Новые рестрикции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Во Франции забили тревогу после дерзких слов Макрона о России
14 июля, 11:32
 
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