https://ria.ru/20250722/sanktsii-2030662791.html

Политик обвинил МИД Франции в сумасшествии из-за санкций против России

Политик обвинил МИД Франции в сумасшествии из-за санкций против России - РИА Новости, 22.07.2025

Политик обвинил МИД Франции в сумасшествии из-за санкций против России

Французский МИД своей непрекращающейся политикой утверждения пакетов санкций против России проявляет признаки "чистого сумасшествия", заявил во вторник лидер... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:53:00+03:00

2025-07-22T16:53:00+03:00

2025-07-22T16:55:00+03:00

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ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Французский МИД своей непрекращающейся политикой утверждения пакетов санкций против России проявляет признаки "чистого сумасшествия", заявил во вторник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил в эфире радиостанции France Inter, что страна начала работу над очередным, 19-м пакетом санкций. "Министр иностранных дел (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона объявил, что "хочет истощить российскую экономику"... с "19-м пакетом санкций", хотя ЕС только недавно в пятницу объявил о 18-м! Четыре дня назад... Это признак чистого сумасшествия. Все время делать одно и то же, ожидая другого результата", - написал Филиппо в соцсети X. Политик также сыронизировал над несдержанным обещанием экс-министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который российскую экономику "уже должен был поставить на колени". Филиппо отметил, что санкционная политика Макрона служит приближению войны. "Макрон нуждается в войне, чтобы навязать план жесткой экономии, ограничить наши свободы и свободу слова, усмирить народ и подавить протест, чтобы обрести чрезвычайные полномочия, чтобы остаться у власти", - добавил Филиппо. На прошлой неделе Совет Евросоюза одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Кроме того, был снижен полоток цен на российскую нефть. Новые рестрикции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250719/franciya-2030156762.html

https://ria.ru/20250629/makron-2026097698.html

https://ria.ru/20250714/filippo-2028974153.html

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