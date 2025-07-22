https://ria.ru/20250722/sanktsii-2030660828.html

Эксперт рассказал, зачем ЕС вводит новые санкции против России

Эксперт рассказал, зачем ЕС вводит новые санкции против России - РИА Новости, 22.07.2025

Эксперт рассказал, зачем ЕС вводит новые санкции против России

Новый пакет санкций Евросоюза, как и предыдущие, вводится в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать гражданам европейских стран позицию администрации... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:47:00+03:00

2025-07-22T16:47:00+03:00

2025-07-22T16:47:00+03:00

россия

киев

москва

алексей кузнецов

евросоюз

российская академия наук

библиотека академического института научной информации по общественным наукам (инион)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg

МОСКВА, 22 июля – РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза, как и предыдущие, вводится в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать гражданам европейских стран позицию администрации ЕС по отношению к РФ, нежели с целью действительно нанести серьезный урон, поделился мнением с РИА Новости директор ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов. Совет Евросоюза 18 июля одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. На следующий день он вступил в силу. "Надо всегда рассматривать, для чего вводятся санкции. Для того чтобы показать своим собственным гражданам какую-то позицию, для того чтобы показать той стране, против которой вводятся санкции, какую-то позицию, или чтобы действительно нанести серьезный урон. Все последние годы санкции Евросоюза – это, прежде всего, первое, иногда второе и, что для нас хорошо, почти никогда третье", - отметил собеседник агентства. Россия в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС запретила въезд сотрудникам силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, а также гражданам стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, сообщили во вторник в МИД РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250721/kitaj-2030334151.html

https://ria.ru/20250722/mid-2030566364.html

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, москва, алексей кузнецов, евросоюз, российская академия наук, библиотека академического института научной информации по общественным наукам (инион), в мире