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Эксперт рассказал, зачем ЕС вводит новые санкции против России - РИА Новости, 22.07.2025
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16:47 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/sanktsii-2030660828.html
Эксперт рассказал, зачем ЕС вводит новые санкции против России
Эксперт рассказал, зачем ЕС вводит новые санкции против России - РИА Новости, 22.07.2025
Эксперт рассказал, зачем ЕС вводит новые санкции против России
Новый пакет санкций Евросоюза, как и предыдущие, вводится в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать гражданам европейских стран позицию администрации... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:47:00+03:00
2025-07-22T16:47:00+03:00
россия
киев
москва
алексей кузнецов
евросоюз
российская академия наук
библиотека академического института научной информации по общественным наукам (инион)
в мире
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МОСКВА, 22 июля – РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза, как и предыдущие, вводится в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать гражданам европейских стран позицию администрации ЕС по отношению к РФ, нежели с целью действительно нанести серьезный урон, поделился мнением с РИА Новости директор ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов. Совет Евросоюза 18 июля одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. На следующий день он вступил в силу. "Надо всегда рассматривать, для чего вводятся санкции. Для того чтобы показать своим собственным гражданам какую-то позицию, для того чтобы показать той стране, против которой вводятся санкции, какую-то позицию, или чтобы действительно нанести серьезный урон. Все последние годы санкции Евросоюза – это, прежде всего, первое, иногда второе и, что для нас хорошо, почти никогда третье", - отметил собеседник агентства. Россия в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС запретила въезд сотрудникам силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, а также гражданам стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, сообщили во вторник в МИД РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250721/kitaj-2030334151.html
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россия, киев, москва, алексей кузнецов, евросоюз, российская академия наук, библиотека академического института научной информации по общественным наукам (инион), в мире
Россия, Киев, Москва, Алексей Кузнецов, Евросоюз, Российская академия наук, Библиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН), В мире
Эксперт рассказал, зачем ЕС вводит новые санкции против России

Кузнецов: санкции ЕС нацелены на демонстрацию позиции, а не на реальный урон

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июля – РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза, как и предыдущие, вводится в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать гражданам европейских стран позицию администрации ЕС по отношению к РФ, нежели с целью действительно нанести серьезный урон, поделился мнением с РИА Новости директор ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов.
Совет Евросоюза 18 июля одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. На следующий день он вступил в силу.
Флаги ЕС и КНР - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Пекин раскритиковал ЕС за включение в санкции против России компаний из КНР
21 июля, 05:40
"Надо всегда рассматривать, для чего вводятся санкции. Для того чтобы показать своим собственным гражданам какую-то позицию, для того чтобы показать той стране, против которой вводятся санкции, какую-то позицию, или чтобы действительно нанести серьезный урон. Все последние годы санкции Евросоюза – это, прежде всего, первое, иногда второе и, что для нас хорошо, почти никогда третье", - отметил собеседник агентства.
Россия в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС запретила въезд сотрудникам силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, а также гражданам стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, сообщили во вторник в МИД РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
МИД сообщил об ответных мерах России на пакеты санкций ЕС
Вчера, 11:03
 
РоссияКиевМоскваАлексей КузнецовЕвросоюзРоссийская академия наукБиблиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН)В мире
 
 
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