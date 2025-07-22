https://ria.ru/20250722/sanktsii-2030660828.html
Эксперт рассказал, зачем ЕС вводит новые санкции против России
Эксперт рассказал, зачем ЕС вводит новые санкции против России - РИА Новости, 22.07.2025
Эксперт рассказал, зачем ЕС вводит новые санкции против России
Новый пакет санкций Евросоюза, как и предыдущие, вводится в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать гражданам европейских стран позицию администрации... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:47:00+03:00
2025-07-22T16:47:00+03:00
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МОСКВА, 22 июля – РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза, как и предыдущие, вводится в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать гражданам европейских стран позицию администрации ЕС по отношению к РФ, нежели с целью действительно нанести серьезный урон, поделился мнением с РИА Новости директор ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов. Совет Евросоюза 18 июля одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. На следующий день он вступил в силу. "Надо всегда рассматривать, для чего вводятся санкции. Для того чтобы показать своим собственным гражданам какую-то позицию, для того чтобы показать той стране, против которой вводятся санкции, какую-то позицию, или чтобы действительно нанести серьезный урон. Все последние годы санкции Евросоюза – это, прежде всего, первое, иногда второе и, что для нас хорошо, почти никогда третье", - отметил собеседник агентства. Россия в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС запретила въезд сотрудникам силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, а также гражданам стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, сообщили во вторник в МИД РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, киев, москва, алексей кузнецов, евросоюз, российская академия наук, библиотека академического института научной информации по общественным наукам (инион), в мире
Россия, Киев, Москва, Алексей Кузнецов, Евросоюз, Российская академия наук, Библиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН), В мире
Эксперт рассказал, зачем ЕС вводит новые санкции против России
Кузнецов: санкции ЕС нацелены на демонстрацию позиции, а не на реальный урон