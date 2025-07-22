МИД сообщил об ответных мерах на два пакета санкций ЕС
Россия ответила на санкции ЕС расширением списка тех, кому запрещен въезд
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Москва в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию, заявил МИД.
"Российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств", — говорится в документе.
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В стоп-лист включили:
- сотрудников силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран ЕС и других западных государств, помогавших Украине.
- участников организации поставок продукции двойного назначения на Украину;
- лица, ведущие деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России и организацию блокады движения судов и грузов в Балтийском море;
- представителей евроструктур, госорганов стран ЕС и других европейских государств, причастным к преследованию российских должностных лиц якобы за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий".
Враждебные акции не способны оказать какое-либо влияние на политику России, она продолжит курс на отстаивание национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка, подчеркнули в МИД.
Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций 20 мая, а 18-й — 18 июля.
Новые санкции:
- запрещают транзакции с 22 российскими банками, а также с РФПИ и его дочерними компаниями;
- вводят автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть — он снизится примерно до 47,6 доллара за баррель;
- запрещают импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья и ввозимых из других стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Британии, США;
- вводят полный запрет на операции, связанные с "Северными потоками";
- прекращают действие исключений на ввоз российского топлива для Чехии;
- впервые затрагивают неназванного капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций и уже обрела определенный иммунитет к ним. К тому же, по словам Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие, и каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются.