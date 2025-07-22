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МИД сообщил об ответных мерах на два пакета санкций ЕС - РИА Новости, 22.07.2025
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14:05 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/sanktsii-2030612301.html
МИД сообщил об ответных мерах на два пакета санкций ЕС
МИД сообщил об ответных мерах на два пакета санкций ЕС - РИА Новости, 22.07.2025
МИД сообщил об ответных мерах на два пакета санкций ЕС
Москва в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию, заявил МИД. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:05:00+03:00
2025-07-22T14:05:00+03:00
в мире
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Москва в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию, заявил МИД."Российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств", — говорится в документе.В стоп-лист включили:Враждебные акции не способны оказать какое-либо влияние на политику России, она продолжит курс на отстаивание национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка, подчеркнули в МИД.Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций 20 мая, а 18-й — 18 июля.Новые санкции:Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций и уже обрела определенный иммунитет к ним. К тому же, по словам Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие, и каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются.
https://ria.ru/20250719/bryussel-2030039999.html
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в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД сообщил об ответных мерах на два пакета санкций ЕС

Россия ответила на санкции ЕС расширением списка тех, кому запрещен въезд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Москва в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию, заявил МИД.
"Российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств", — говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Наш ответ Брюсселю: Россия забанила экономику Европы
19 июля, 08:00
В стоп-лист включили:
  • сотрудников силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран ЕС и других западных государств, помогавших Украине.
  • участников организации поставок продукции двойного назначения на Украину;
  • лица, ведущие деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России и организацию блокады движения судов и грузов в Балтийском море;
  • представителей евроструктур, госорганов стран ЕС и других европейских государств, причастным к преследованию российских должностных лиц якобы за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий".
Враждебные акции не способны оказать какое-либо влияние на политику России, она продолжит курс на отстаивание национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка, подчеркнули в МИД.
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Крайние меры. Европа готовится вытащить последний козырь против России
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Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций 20 мая, а 18-й — 18 июля.
Новые санкции:
  • запрещают транзакции с 22 российскими банками, а также с РФПИ и его дочерними компаниями;
  • вводят автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть — он снизится примерно до 47,6 доллара за баррель;
  • запрещают импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья и ввозимых из других стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Британии, США;
  • вводят полный запрет на операции, связанные с "Северными потоками";
  • прекращают действие исключений на ввоз российского топлива для Чехии;
  • впервые затрагивают неназванного капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций и уже обрела определенный иммунитет к ним. К тому же, по словам Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие, и каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются.
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