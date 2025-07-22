https://ria.ru/20250722/sanktsii-2030612301.html

МИД сообщил об ответных мерах на два пакета санкций ЕС

МИД сообщил об ответных мерах на два пакета санкций ЕС - РИА Новости, 22.07.2025

МИД сообщил об ответных мерах на два пакета санкций ЕС

Москва в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию, заявил МИД. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:05:00+03:00

2025-07-22T14:05:00+03:00

2025-07-22T14:05:00+03:00

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санкции

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Москва в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию, заявил МИД."Российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств", — говорится в документе.В стоп-лист включили:Враждебные акции не способны оказать какое-либо влияние на политику России, она продолжит курс на отстаивание национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка, подчеркнули в МИД.Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций 20 мая, а 18-й — 18 июля.Новые санкции:Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций и уже обрела определенный иммунитет к ним. К тому же, по словам Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие, и каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются.

https://ria.ru/20250719/bryussel-2030039999.html

https://ria.ru/20250721/byudzhet-2029942094.html

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Ольга Тузова

в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)