https://ria.ru/20250722/saldo--2030588211.html

Сальдо рассказал о последствиях атак ВСУ в Херсонской области

Сальдо рассказал о последствиях атак ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 22.07.2025

Сальдо рассказал о последствиях атак ВСУ в Херсонской области

Три мирных жителя погибли, семеро ранены за сутки из-за атак ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:39:00+03:00

2025-07-22T12:39:00+03:00

2025-07-22T12:39:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, семеро ранены за сутки из-за атак ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погибли три человека, семь получили ранения", - говорится в сообщении Сальдо. Губернатор уточнил, что три человека погибли после атаки дроном ВСУ на частный автобус в Голопристанском округе. Ещё три мирных жителя пострадали и находятся в тяжёлом состоянии. Все доставлены в Скадовскую больницу. В селе Гладковка в этом же округе снаряд попал в легковой автомобиль. Пострадали мужчина и женщина 1955 года рождения. Оба доставлены в Скадовскую ЦРБ, написал губернатор. Террористический удар по гражданскому автомобилю противник нанёс в Новой Каховке. Ранены два человека. Они доставлены в местную больницу. Обстрелу также подверглись Алешки, Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Малая Лепетиха и Старая Маячка, сообщил Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250722/vsu--2030541435.html

херсонская область

днепр (река)

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херсонская область , днепр (река), россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия