https://ria.ru/20250722/rossiyanin-2030600940.html

Россиянин, обратившийся к врачам после ДТП в Турции, получил помощь в отеле

Россиянин, обратившийся к врачам после ДТП в Турции, получил помощь в отеле - РИА Новости, 22.07.2025

Россиянин, обратившийся к врачам после ДТП в Турции, получил помощь в отеле

Обратившийся за медицинской помощью после ДТП в Турции российский турист прошел обследование и уже доставлен в отель, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:18:00+03:00

2025-07-22T13:18:00+03:00

2025-07-22T14:00:00+03:00

российский союз туриндустрии (рст)

турция

анталья (провинция)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обратившийся за медицинской помощью после ДТП в Турции российский турист прошел обследование и уже доставлен в отель, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее во вторник союз сообщил РИА Новости, что автобус с 33 российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Турции, направляясь из аэропорта Антальи в Сиде, один человек был доставлен в больницу для проведения обследования, остальные - в отели. "Турист, обращавшийся за медицинской помощью, после прохождения обследования доставлен в отель. С ним все хорошо", - указали в союзе.

https://ria.ru/20250628/dtp--2025995995.html

турция

анталья (провинция)

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российский союз туриндустрии (рст), турция, анталья (провинция), в мире