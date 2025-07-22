https://ria.ru/20250722/rossiya-2030590443.html
Россия в украинском вопросе будет обеспечивать свои интересы, заявил Песков
Россия в украинском вопросе будет обеспечивать свои интересы, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2025
Россия в украинском вопросе будет обеспечивать свои интересы, заявил Песков
Россия в вопросе украинского урегулирования намерена обеспечивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:44:00+03:00
2025-07-22T12:44:00+03:00
2025-07-22T13:15:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия в вопросе украинского урегулирования намерена обеспечивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы намерены добиваться наших интересов. Мы намерены обеспечить наши интересы и выполнить те задачи, которые мы ставили перед собой с самого начала", - сказал он журналистам на вопрос о том, каких результатов ожидают в Кремле от третьего раунда переговоров.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сказал РИА Новости один из организаторов переговоров.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала Киеву тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030590997.html
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россия, дмитрий песков, украина, москва
Россия, Дмитрий Песков, Украина, Москва
Россия в украинском вопросе будет обеспечивать свои интересы, заявил Песков
Песков: Россия в украинском вопросе намерена обеспечивать свои интересы