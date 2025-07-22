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Россия рассмотрит обращения Мозамбика по обороноспособности - РИА Новости, 22.07.2025
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14:34 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/rossija-2030620916.html
Россия рассмотрит обращения Мозамбика по обороноспособности
Россия рассмотрит обращения Мозамбика по обороноспособности - РИА Новости, 22.07.2025
Россия рассмотрит обращения Мозамбика по обороноспособности
Россия готова рассматривать все обращения Мозамбика по вопросам укрепления обороноспособности республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:34:00+03:00
2025-07-22T14:34:00+03:00
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мозамбик
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия готова рассматривать все обращения Мозамбика по вопросам укрепления обороноспособности республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы подтвердили готовность рассматривать все обращения наших мозамбикских друзей по вопросам которые связаны с необходимостью укрепления их обороноспособности, укрепления потенциала в антитеррористической сфере. К сожалению, такие угрозы в Мозамбике и в целом ряде других африканских стран сохраняются", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Москва будет содействовать созданию условий для решения конфликтов на Африканском континенте.
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011264364.html
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в мире, мозамбик, россия, москва, сергей лавров
В мире, Мозамбик, Россия, Москва, Сергей Лавров
Россия рассмотрит обращения Мозамбика по обороноспособности

Лавров: Россия готова рассмотреть все обращения Мозамбика по обороноспособности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш во время встречи
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия готова рассматривать все обращения Мозамбика по вопросам укрепления обороноспособности республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подтвердили готовность рассматривать все обращения наших мозамбикских друзей по вопросам которые связаны с необходимостью укрепления их обороноспособности, укрепления потенциала в антитеррористической сфере. К сожалению, такие угрозы в Мозамбике и в целом ряде других африканских стран сохраняются", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш.
По словам Лаврова, Москва будет содействовать созданию условий для решения конфликтов на Африканском континенте.
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