https://ria.ru/20250722/rossija-2030620916.html
Россия рассмотрит обращения Мозамбика по обороноспособности
Россия рассмотрит обращения Мозамбика по обороноспособности - РИА Новости, 22.07.2025
Россия рассмотрит обращения Мозамбика по обороноспособности
Россия готова рассматривать все обращения Мозамбика по вопросам укрепления обороноспособности республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:34:00+03:00
2025-07-22T14:34:00+03:00
2025-07-22T14:34:00+03:00
в мире
мозамбик
россия
москва
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030594873_0:65:3226:1880_1920x0_80_0_0_e2e3b7141e64d87a438906d3bf666601.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия готова рассматривать все обращения Мозамбика по вопросам укрепления обороноспособности республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы подтвердили готовность рассматривать все обращения наших мозамбикских друзей по вопросам которые связаны с необходимостью укрепления их обороноспособности, укрепления потенциала в антитеррористической сфере. К сожалению, такие угрозы в Мозамбике и в целом ряде других африканских стран сохраняются", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Москва будет содействовать созданию условий для решения конфликтов на Африканском континенте.
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011264364.html
мозамбик
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030594873_495:0:3226:2048_1920x0_80_0_0_1516bb9d59c2256c269a63c2466624ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мозамбик, россия, москва, сергей лавров
В мире, Мозамбик, Россия, Москва, Сергей Лавров
Россия рассмотрит обращения Мозамбика по обороноспособности
Лавров: Россия готова рассмотреть все обращения Мозамбика по обороноспособности