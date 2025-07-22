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Россия рассмотрит обращения Мозамбика по обороноспособности

Россия рассмотрит обращения Мозамбика по обороноспособности - РИА Новости, 22.07.2025

Россия рассмотрит обращения Мозамбика по обороноспособности

Россия готова рассматривать все обращения Мозамбика по вопросам укрепления обороноспособности республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:34:00+03:00

2025-07-22T14:34:00+03:00

2025-07-22T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия готова рассматривать все обращения Мозамбика по вопросам укрепления обороноспособности республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы подтвердили готовность рассматривать все обращения наших мозамбикских друзей по вопросам которые связаны с необходимостью укрепления их обороноспособности, укрепления потенциала в антитеррористической сфере. К сожалению, такие угрозы в Мозамбике и в целом ряде других африканских стран сохраняются", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Москва будет содействовать созданию условий для решения конфликтов на Африканском континенте.

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011264364.html

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в мире, мозамбик, россия, москва, сергей лавров