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Показатель партнерских родов в Московской области увеличился - РИА Новости, 22.07.2025
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Новости Подмосковья
 
12:49 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/rody-2030591889.html
Показатель партнерских родов в Московской области увеличился
Показатель партнерских родов в Московской области увеличился - РИА Новости, 22.07.2025
Показатель партнерских родов в Московской области увеличился
В прошлом году около 25% женщин Московской области выбирали партнерские роды, на данный момент этот показатель увеличился до 45%, сообщил заместитель... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:49:00+03:00
2025-07-22T12:49:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В прошлом году около 25% женщин Московской области выбирали партнерские роды, на данный момент этот показатель увеличился до 45%, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин. "Роды – особенное событие в жизни женщины. И все больше рожениц предпочитают в этот момент ощущать рядом присутствие близкого человека. Если еще год назад около 25% женщин выбирали партнерские роды, то сегодня этот показатель составляет 45%. Такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно", – приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона слова Забелина. Также будущим мамам доступны другие виды родов, включая мягкие, вертикальные и в сопровождении доулы. По данным ведомства, подробно ознакомиться с системой родовспоможения в регионе можно на портале "Стань мамой в Подмосковье" или по телефону — 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. В пресс-службе напомнили, что при рождении ребенка семья может оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье". Их вручают гражданам России, чей ребенок появился на свет в Московской области и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, так же, как и свидетельство о рождении.
https://ria.ru/20250722/podmoskove-2030584754.html
https://ria.ru/20250717/novorozhdennye-2029718846.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Показатель партнерских родов в Московской области увеличился

Показатель партнерских родов в Московской области вырос до 45% за год

© Depositphotos.com / sayfutdinovРодители пеленают новорожденного
Родители пеленают новорожденного - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Depositphotos.com / sayfutdinov
Родители пеленают новорожденного . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В прошлом году около 25% женщин Московской области выбирали партнерские роды, на данный момент этот показатель увеличился до 45%, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
"Роды – особенное событие в жизни женщины. И все больше рожениц предпочитают в этот момент ощущать рядом присутствие близкого человека. Если еще год назад около 25% женщин выбирали партнерские роды, то сегодня этот показатель составляет 45%. Такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно", – приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона слова Забелина.
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Также будущим мамам доступны другие виды родов, включая мягкие, вертикальные и в сопровождении доулы.
По данным ведомства, подробно ознакомиться с системой родовспоможения в регионе можно на портале "Стань мамой в Подмосковье" или по телефону — 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.
В пресс-службе напомнили, что при рождении ребенка семья может оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье". Их вручают гражданам России, чей ребенок появился на свет в Московской области и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, так же, как и свидетельство о рождении.
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