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Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявили в Раде
Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявили в Раде - РИА Новости, 22.07.2025
Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявили в Раде
Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T20:21:00+03:00
2025-07-22T20:21:00+03:00
2025-07-22T20:21:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Вы знаете, я реалист, мне всегда хочется верить в лучшее, но я общаюсь с ребятами (военнослужащими ВСУ - ред.), и фронт сыпется, он сыпется не по одному направлению, а по всем одновременно", - сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online. При этом Скороход считает, что быстро исправить сложившуюся ситуацию невозможно, а "ждать чуда" неоткуда - депутат не рассчитывает на внезапное наращивание помощи от союзников Украины.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Анна Скороход, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявили в Раде
Депутат Рады Скороход: фронт ВСУ сыпется на всех направлениях