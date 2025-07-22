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Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявили в Раде - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/rada-2030720562.html
Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявили в Раде
Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявили в Раде - РИА Новости, 22.07.2025
Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявили в Раде
Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T20:21:00+03:00
2025-07-22T20:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
анна скороход
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Вы знаете, я реалист, мне всегда хочется верить в лучшее, но я общаюсь с ребятами (военнослужащими ВСУ - ред.), и фронт сыпется, он сыпется не по одному направлению, а по всем одновременно", - сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online. При этом Скороход считает, что быстро исправить сложившуюся ситуацию невозможно, а "ждать чуда" неоткуда - депутат не рассчитывает на внезапное наращивание помощи от союзников Украины.
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в мире, украина, анна скороход, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Анна Скороход, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявили в Раде

Депутат Рады Скороход: фронт ВСУ сыпется на всех направлениях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
"Вы знаете, я реалист, мне всегда хочется верить в лучшее, но я общаюсь с ребятами (военнослужащими ВСУ - ред.), и фронт сыпется, он сыпется не по одному направлению, а по всем одновременно", - сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.
При этом Скороход считает, что быстро исправить сложившуюся ситуацию невозможно, а "ждать чуда" неоткуда - депутат не рассчитывает на внезапное наращивание помощи от союзников Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАнна СкороходВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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