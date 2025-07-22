https://ria.ru/20250722/rada-2030720562.html

Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявили в Раде

Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявили в Раде - РИА Новости, 22.07.2025

Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявили в Раде

Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T20:21:00+03:00

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2025-07-22T20:21:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Фронт ВСУ сыпется на всех направлениях, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Вы знаете, я реалист, мне всегда хочется верить в лучшее, но я общаюсь с ребятами (военнослужащими ВСУ - ред.), и фронт сыпется, он сыпется не по одному направлению, а по всем одновременно", - сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online. При этом Скороход считает, что быстро исправить сложившуюся ситуацию невозможно, а "ждать чуда" неоткуда - депутат не рассчитывает на внезапное наращивание помощи от союзников Украины.

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html

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в мире, украина, анна скороход, вооруженные силы украины, верховная рада украины