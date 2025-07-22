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Пассажиры сорвавшегося в обрыв автобуса в Якутии возвращались домой - РИА Новости, 22.07.2025
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03:09 22.07.2025 (обновлено: 03:10 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/rabotniki-2030522956.html
Пассажиры сорвавшегося в обрыв автобуса в Якутии возвращались домой
Пассажиры сорвавшегося в обрыв автобуса в Якутии возвращались домой - РИА Новости, 22.07.2025
Пассажиры сорвавшегося в обрыв автобуса в Якутии возвращались домой
Работники ГОК, находившиеся в сорвавшемся в обрыв автобусе в Нерюнгринском районе, возвращались домой со смены, семьям погибших и пострадавших оказывается... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T03:09:00+03:00
2025-07-22T03:10:00+03:00
происшествия
нерюнгринский район
россия
якутск
айсен николаев
колмар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Работники ГОК, находившиеся в сорвавшемся в обрыв автобусе в Нерюнгринском районе, возвращались домой со смены, семьям погибших и пострадавших оказывается медицинская и материальная помощь, сообщает глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Николаев находится в Нерюнгринском районе, где произошла трагедия в горно-обогатительном комплексе "Денисовский" - в ДТП с "вахтовкой" погибли 13 работников угледобывающей "Колмар", еще 20 человек пострадали. "Невыразимо тяжело писать эти строки… Вахтовый автобус с работниками ГОКа "Денисовский", возвращаясь со смены, сорвался с дороги. Погибли люди… Они просто ехали домой", - рассказал Николаев. По словам главы региона, на совещании с руководством компании "Колмар", администрацией и правоохранительными органами Нерюнгринского района, спасателями и медиками обсуждались меры для помощи пострадавшим и их семьям. "Сейчас важно не терять ни часа - каждая семья должна чувствовать заботу. Уже работают психологи, оказывается медицинская и материальная помощь. Дал ряд поручений, в том числе по выяснению первопричин произошедшей трагедии... 22 июля - день траура в Нерюнгринском районе. Мы вместе скорбим о тех, кого потеряли. Светлая память…" - отметил он. Ранее в МЧС республики сообщали, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". В пресс-службе регионального минздрава сообщили о 20 пострадавших, состояние двоих из них тяжелое, восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Позднее в "Колмар" сообщили, что двух пострадавших при опрокидывании "вахтовки" доставили в Якутск, троим проводятся операции в Нерюнгри, всего госпитализированы 10 человек.
https://ria.ru/20250721/yakutiya-2030364517.html
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происшествия, нерюнгринский район, россия, якутск, айсен николаев, колмар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нерюнгринский район, Россия, Якутск, Айсен Николаев, Колмар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пассажиры сорвавшегося в обрыв автобуса в Якутии возвращались домой

Глава Якутии Николаев: погибшие в ДТП работники ГОК возвращались домой со смены

© Фото : Пресс-служба Республики Саха (Якутия)Сотрудники МЧС РФ работают на месте аварии с участием вахтового автобуса в Якутии
Сотрудники МЧС РФ работают на месте аварии с участием вахтового автобуса в Якутии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Пресс-служба Республики Саха (Якутия)
Сотрудники МЧС РФ работают на месте аварии с участием вахтового автобуса в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Работники ГОК, находившиеся в сорвавшемся в обрыв автобусе в Нерюнгринском районе, возвращались домой со смены, семьям погибших и пострадавших оказывается медицинская и материальная помощь, сообщает глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
Николаев находится в Нерюнгринском районе, где произошла трагедия в горно-обогатительном комплексе "Денисовский" - в ДТП с "вахтовкой" погибли 13 работников угледобывающей "Колмар", еще 20 человек пострадали.
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"Невыразимо тяжело писать эти строки… Вахтовый автобус с работниками ГОКа "Денисовский", возвращаясь со смены, сорвался с дороги. Погибли люди… Они просто ехали домой", - рассказал Николаев.
По словам главы региона, на совещании с руководством компании "Колмар", администрацией и правоохранительными органами Нерюнгринского района, спасателями и медиками обсуждались меры для помощи пострадавшим и их семьям.
«
"Сейчас важно не терять ни часа - каждая семья должна чувствовать заботу. Уже работают психологи, оказывается медицинская и материальная помощь. Дал ряд поручений, в том числе по выяснению первопричин произошедшей трагедии... 22 июля - день траура в Нерюнгринском районе. Мы вместе скорбим о тех, кого потеряли. Светлая память…" - отметил он.
Ранее в МЧС республики сообщали, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". В пресс-службе регионального минздрава сообщили о 20 пострадавших, состояние двоих из них тяжелое, восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Позднее в "Колмар" сообщили, что двух пострадавших при опрокидывании "вахтовки" доставили в Якутск, троим проводятся операции в Нерюнгри, всего госпитализированы 10 человек.
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ПроисшествияНерюнгринский районРоссияЯкутскАйсен НиколаевКолмарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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