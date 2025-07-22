Пассажиры сорвавшегося в обрыв автобуса в Якутии возвращались домой
Глава Якутии Николаев: погибшие в ДТП работники ГОК возвращались домой со смены
© Фото : Пресс-служба Республики Саха (Якутия)Сотрудники МЧС РФ работают на месте аварии с участием вахтового автобуса в Якутии
© Фото : Пресс-служба Республики Саха (Якутия)
Сотрудники МЧС РФ работают на месте аварии с участием вахтового автобуса в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Работники ГОК, находившиеся в сорвавшемся в обрыв автобусе в Нерюнгринском районе, возвращались домой со смены, семьям погибших и пострадавших оказывается медицинская и материальная помощь, сообщает глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
Николаев находится в Нерюнгринском районе, где произошла трагедия в горно-обогатительном комплексе "Денисовский" - в ДТП с "вахтовкой" погибли 13 работников угледобывающей "Колмар", еще 20 человек пострадали.
"Невыразимо тяжело писать эти строки… Вахтовый автобус с работниками ГОКа "Денисовский", возвращаясь со смены, сорвался с дороги. Погибли люди… Они просто ехали домой", - рассказал Николаев.
По словам главы региона, на совещании с руководством компании "Колмар", администрацией и правоохранительными органами Нерюнгринского района, спасателями и медиками обсуждались меры для помощи пострадавшим и их семьям.
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"Сейчас важно не терять ни часа - каждая семья должна чувствовать заботу. Уже работают психологи, оказывается медицинская и материальная помощь. Дал ряд поручений, в том числе по выяснению первопричин произошедшей трагедии... 22 июля - день траура в Нерюнгринском районе. Мы вместе скорбим о тех, кого потеряли. Светлая память…" - отметил он.
Ранее в МЧС республики сообщали, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". В пресс-службе регионального минздрава сообщили о 20 пострадавших, состояние двоих из них тяжелое, восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Позднее в "Колмар" сообщили, что двух пострадавших при опрокидывании "вахтовки" доставили в Якутск, троим проводятся операции в Нерюнгри, всего госпитализированы 10 человек.