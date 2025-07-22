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Путин встретился с министром юстиции - РИА Новости, 22.07.2025
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14:16 22.07.2025 (обновлено: 16:41 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/putin-2030615705.html
Путин встретился с министром юстиции
Путин встретился с министром юстиции - РИА Новости, 22.07.2025
Путин встретился с министром юстиции
Президент России Владимир Путин встретился с министром юстиции Константином Чуйченко. РИА Новости, 22.07.2025
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2025-07-22T16:41:00+03:00
политика
россия
санкт-петербург
владимир путин
константин чуйченко
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с министром юстиции Константином Чуйченко. Глава ведомства рассказал об итогах прошедшего в Санкт-Петербурге XIII Международного юридического форума, а также затронул вопросы развития адвокатуры и профессионализации судебного представительства. Он отметил участие российских адвокатов в СВО. Среди них мобилизовали 58 человек, еще 218 отправились добровольцами. Из них погибли 24, а 36 получили ранения.&quot;Это очень серьезная цифра, и это говорит как раз об очень глубокой и правильной гражданской позиции российской адвокатуры&quot;.Сейчас в России 75 тысяч действующих адвокатов. После принятия закона о судебных представительствах их количество может вырасти до 100 тысяч.
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Путин встретился с главой Минюста
Чуйченко в том числе доложил президенту об итогах прошедшего в Петербурге Международного юридического форума. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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политика, россия, санкт-петербург, владимир путин, константин чуйченко
Политика, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Константин Чуйченко
Путин встретился с министром юстиции

Путин встретился с министром юстиции Чуйченко

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с министром юстиции Константином Чуйченко.
Глава ведомства рассказал об итогах прошедшего в Санкт-Петербурге XIII Международного юридического форума, а также затронул вопросы развития адвокатуры и профессионализации судебного представительства.
Он отметил участие российских адвокатов в СВО. Среди них мобилизовали 58 человек, еще 218 отправились добровольцами. Из них погибли 24, а 36 получили ранения.
«

"Это очень серьезная цифра, и это говорит как раз об очень глубокой и правильной гражданской позиции российской адвокатуры".

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко
Константин Чуйченко
министр юстиции России
Сейчас в России 75 тысяч действующих адвокатов. После принятия закона о судебных представительствах их количество может вырасти до 100 тысяч.
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