https://ria.ru/20250722/putin-2030615705.html

Путин встретился с министром юстиции

Путин встретился с министром юстиции - РИА Новости, 22.07.2025

Путин встретился с министром юстиции

Президент России Владимир Путин встретился с министром юстиции Константином Чуйченко. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:16:00+03:00

2025-07-22T14:16:00+03:00

2025-07-22T16:41:00+03:00

политика

россия

санкт-петербург

владимир путин

константин чуйченко

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с министром юстиции Константином Чуйченко. Глава ведомства рассказал об итогах прошедшего в Санкт-Петербурге XIII Международного юридического форума, а также затронул вопросы развития адвокатуры и профессионализации судебного представительства. Он отметил участие российских адвокатов в СВО. Среди них мобилизовали 58 человек, еще 218 отправились добровольцами. Из них погибли 24, а 36 получили ранения."Это очень серьезная цифра, и это говорит как раз об очень глубокой и правильной гражданской позиции российской адвокатуры".Сейчас в России 75 тысяч действующих адвокатов. После принятия закона о судебных представительствах их количество может вырасти до 100 тысяч.

https://ria.ru/20250318/slovar-2005749273.html

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Путин встретился с главой Минюста Чуйченко в том числе доложил президенту об итогах прошедшего в Петербурге Международного юридического форума. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-22T14:16 true PT0M49S

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политика, россия, санкт-петербург, владимир путин, константин чуйченко