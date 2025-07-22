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В Ульяновской области начали проверку после отравления детей в лагере

В Ульяновской области начали проверку после отравления детей в лагере - РИА Новости, 22.07.2025

В Ульяновской области начали проверку после отравления детей в лагере

Следователи начали проверку информации об отравлении детей в летнем лагере под Ульяновском, сообщается на сайте СУСК России по Ульяновской области. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:03:00+03:00

2025-07-22T16:03:00+03:00

2025-07-22T16:04:00+03:00

происшествия

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ульяновская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САМАРА, 22 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку информации об отравлении детей в летнем лагере под Ульяновском, сообщается на сайте СУСК России по Ульяновской области. Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что к ним поступили извещения о регистрации случаев острых кишечных инфекций у пяти детей из лагеря "Смарт", ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. "По данному сообщению по поручению руководителя следственного управления Михайлова Сергея Юрьевича следователем Чердаклинского межрайонного следственного отдела организована доследственная проверка. На место происшествия выехали сотрудники следственного управления, которые устанавливают фактические обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении СУСК. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20250718/sud-2030047903.html

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происшествия, россия, ульяновская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)