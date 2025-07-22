https://ria.ru/20250722/proschanie-2030715961.html

Прощание с председателем Верховного суда Подносовой пройдет 24 июля

Прощание с председателем Верховного суда Подносовой пройдет 24 июля - РИА Новости, 22.07.2025

Прощание с председателем Верховного суда Подносовой пройдет 24 июля

Прощание с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, умершей в возрасте 71 года, пройдет в Центральной клинической больнице управделами президента,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:49:00+03:00

2025-07-22T19:49:00+03:00

2025-07-22T19:56:00+03:00

россия

ирина подносова

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прощание с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, умершей в возрасте 71 года, пройдет в Центральной клинической больнице управделами президента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Прощание с Ириной Леонидовной Подносовой состоится 24 июля 2025 года с 12.00 до 14.00 в траурном зале ФГБУ "Центральная клиническая больница Управления делами Президента", - сказали в суде.Во вторник Верховный суд РФ сообщил о смерти председателя Ирины Подносовой, которая заняла эту должность в апреле 2024 года. Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ стал ее заместитель Юрий Иваненко.

https://ria.ru/20250722/podnosova-2030637650.html

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россия, ирина подносова