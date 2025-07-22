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Прощание с председателем Верховного суда Подносовой пройдет 24 июля - РИА Новости, 22.07.2025
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19:49 22.07.2025 (обновлено: 19:56 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/proschanie-2030715961.html
Прощание с председателем Верховного суда Подносовой пройдет 24 июля
Прощание с председателем Верховного суда Подносовой пройдет 24 июля - РИА Новости, 22.07.2025
Прощание с председателем Верховного суда Подносовой пройдет 24 июля
Прощание с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, умершей в возрасте 71 года, пройдет в Центральной клинической больнице управделами президента,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:49:00+03:00
2025-07-22T19:56:00+03:00
россия
ирина подносова
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прощание с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, умершей в возрасте 71 года, пройдет в Центральной клинической больнице управделами президента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Прощание с Ириной Леонидовной Подносовой состоится 24 июля 2025 года с 12.00 до 14.00 в траурном зале ФГБУ "Центральная клиническая больница Управления делами Президента", - сказали в суде.Во вторник Верховный суд РФ сообщил о смерти председателя Ирины Подносовой, которая заняла эту должность в апреле 2024 года. Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ стал ее заместитель Юрий Иваненко.
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россия, ирина подносова
Россия, Ирина Подносова
Прощание с председателем Верховного суда Подносовой пройдет 24 июля

Прощание с председателем Верховного суда Подносовой пройдет 24 июля в ЦКб

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИрина Подносова
Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Ирина Подносова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прощание с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, умершей в возрасте 71 года, пройдет в Центральной клинической больнице управделами президента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Прощание с Ириной Леонидовной Подносовой состоится 24 июля 2025 года с 12.00 до 14.00 в траурном зале ФГБУ "Центральная клиническая больница Управления делами Президента", - сказали в суде.
Во вторник Верховный суд РФ сообщил о смерти председателя Ирины Подносовой, которая заняла эту должность в апреле 2024 года. Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ стал ее заместитель Юрий Иваненко.
Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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