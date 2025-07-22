https://ria.ru/20250722/priamure-2030533919.html
Губернатор Приамурья поручил решить проблемы граждан севера региона
Губернатор Приамурья поручил решить проблемы граждан севера региона - РИА Новости, 22.07.2025
Губернатор Приамурья поручил решить проблемы граждан севера региона
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил профильным министерствам решить проблемы граждан с севера региона, в том числе касающиеся сферы ЖКХ, дорог и... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:03:00+03:00
2025-07-22T07:03:00+03:00
2025-07-22T07:03:00+03:00
амурская область
тында
россия
василий орлов (губернатор)
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил профильным министерствам решить проблемы граждан с севера региона, в том числе касающиеся сферы ЖКХ, дорог и медицины, сообщает правительство Приамурья. Личный приём граждан глава области, по поручению президента РФ, провёл совместно с главным федеральным инспектором по Амурской области Игорем Шиповым. "Личное общение с людьми – важная часть работы представителей любого уровня власти. Значимость прямого общения постоянно подчеркивает президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. В личной беседе человек может задать уточняющие вопросы, получить оперативный исчерпывающий ответ и понять, как и в какие сроки его вопрос может быть решен. По каждому обращение, которое поступило сегодня, дано поручение профильным министерствам решить поставленные задачи с четкими сроками исполнения", - сказал Орлов. В частности, житель Тынды рассказал губернатору о проблеме теплоснабжения по улице Спортивная. Отсутствие теплоизоляции сетей приводит к снижению температур в жилых домах и может привести к аварийным ситуациям. Как доложил главе региона и.о. министра ЖКХ Илья Зинков, этот участок отремонтируют в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры по президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Всего по федеральному проекту капитально отремонтируют 77 километров сетей тепло и водоснабжения по 16 улицам города Тында. Общая стоимость работ составляет в 1,14 миллиарда рублей. В перечень объектов входит и улица Спортивная, новые трубы с теплоизоляцией появятся здесь до ноября 2026 года, отметил Зинков. Жительница села Талдан поинтересовалась у губернатора области, когда в селе будет построено новое здание амбулатории. Как рассказал и.о. министра строительства и архитектуры области Дмитрий Калугин, проектирование объекта уже ведётся. Общая стоимость работ оценивается в 190 миллионов рублей. По планам, новая амбулатория здесь появится в конце следующего года. Кроме того, жительница села Первомайского озвучила губернатору просьбу жителей отремонтировать дорогу от их села до Тынды. Протяженность участка - 10 километров, за последние два года дорогу обновили наполовину. В нынешнем году должны привести в порядок ещё 2,5 километра, сделано уже 80% от плана и в октябре работа завершится. Оставшийся участок отремонтируют к концу 2026 года. Губернатор области поставил на контроль перед профильными министерствами все озвученные вопросы, отмечают в правительстве Амурской области.
https://ria.ru/20250512/priamurja-2016417184.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, тында, россия, василий орлов (губернатор), общество
Амурская область, Тында, Россия, Василий Орлов (губернатор), Общество
Губернатор Приамурья поручил решить проблемы граждан севера региона
Глава Приамурья Орлов поручил решить проблемы жителей севера региона
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил профильным министерствам решить проблемы граждан с севера региона, в том числе касающиеся сферы ЖКХ, дорог и медицины, сообщает правительство Приамурья.
Личный приём граждан глава области, по поручению президента РФ
, провёл совместно с главным федеральным инспектором по Амурской области
Игорем Шиповым.
"Личное общение с людьми – важная часть работы представителей любого уровня власти. Значимость прямого общения постоянно подчеркивает президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. В личной беседе человек может задать уточняющие вопросы, получить оперативный исчерпывающий ответ и понять, как и в какие сроки его вопрос может быть решен. По каждому обращение, которое поступило сегодня, дано поручение профильным министерствам решить поставленные задачи с четкими сроками исполнения", - сказал Орлов
.
В частности, житель Тынды
рассказал губернатору о проблеме теплоснабжения по улице Спортивная. Отсутствие теплоизоляции сетей приводит к снижению температур в жилых домах и может привести к аварийным ситуациям. Как доложил главе региона и.о. министра ЖКХ Илья Зинков, этот участок отремонтируют в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры по президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Всего по федеральному проекту капитально отремонтируют 77 километров сетей тепло и водоснабжения по 16 улицам города Тында. Общая стоимость работ составляет в 1,14 миллиарда рублей. В перечень объектов входит и улица Спортивная, новые трубы с теплоизоляцией появятся здесь до ноября 2026 года, отметил Зинков.
Жительница села Талдан поинтересовалась у губернатора области, когда в селе будет построено новое здание амбулатории. Как рассказал и.о. министра строительства и архитектуры области Дмитрий Калугин, проектирование объекта уже ведётся. Общая стоимость работ оценивается в 190 миллионов рублей. По планам, новая амбулатория здесь появится в конце следующего года.
Кроме того, жительница села Первомайского озвучила губернатору просьбу жителей отремонтировать дорогу от их села до Тынды. Протяженность участка - 10 километров, за последние два года дорогу обновили наполовину. В нынешнем году должны привести в порядок ещё 2,5 километра, сделано уже 80% от плана и в октябре работа завершится. Оставшийся участок отремонтируют к концу 2026 года.
Губернатор области поставил на контроль перед профильными министерствами все озвученные вопросы, отмечают в правительстве Амурской области.