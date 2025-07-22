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В России потушили 26 лесных пожаров за сутки
В России потушили 26 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 22.07.2025
В России потушили 26 лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 26 лесных пожаров на площади 430 гектаров, сообщает во вторник Авиалесоохрана. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T08:45:00+03:00
2025-07-22T08:45:00+03:00
2025-07-22T08:45:00+03:00
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красноярский край
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 26 лесных пожаров на площади 430 гектаров, сообщает во вторник Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в 12 регионах России лесопожарные силы ликвидировали 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 430 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи вторника на территории РФ было 63 лесных пожара на площади 7 292 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае - там действовало 12 пожаров на 3 800 гектарах.
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россия, красноярский край, происшествия
Россия, Красноярский край, Происшествия
В России потушили 26 лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы в России потушили 26 лесных пожаров за сутки