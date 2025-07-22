https://ria.ru/20250722/pozhar--2030605264.html

В Дагестане вспыхнул пожар в детском саду

В Дагестане вспыхнул пожар в детском саду - РИА Новости, 22.07.2025

В Дагестане вспыхнул пожар в детском саду

Пожар произошел в детском саду в селе Моллакент в Дагестане, из здания эвакуировали 22 ребенка, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:35:00+03:00

2025-07-22T13:35:00+03:00

2025-07-22T13:35:00+03:00

происшествия

республика дагестан

россия

курахский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Пожар произошел в детском саду в селе Моллакент в Дагестане, из здания эвакуировали 22 ребенка, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По системе 112 поступило сообщение о пожаре в детском саду, расположенном в населенном пункте Моллакент Курахского района… Из здания эвакуированы 22 ребенка. Пострадавших нет", – говорится в сообщении. Установлено, что произошло возгорание вытяжки на кухне. Причину пожара установят дознаватели МЧС, добавили в управлении.

https://ria.ru/20250721/pozhar-2030334971.html

республика дагестан

россия

курахский район

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происшествия, республика дагестан, россия, курахский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)