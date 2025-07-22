Источник сообщил о трех пострадавших в ДТП в Забайкалье
Три человека пострадали в ДТП в Забайкалье с участием Гончарова
© Фото : Следком75/TelegramДТП с участием и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края
ДТП с участием и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Три человека, в том числе пассажирка из Mercedes исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексея Гончарова, госпитализированы после ДТП, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что Гончаров на своём Mercedes столкнулся с иномаркой, в ДТП погибла женщина, чиновник был за рулем. Позже другой источник уточнил, что чиновник за руль сел трезвым, в аварии не пострадал. Гончаров заявил, что в ДТП попал, потеряв управление над машиной на плохой дороге, и заверил, что окажет помощь пострадавшим.
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"В аварии пострадали три человека. Травмы получили водитель и пассажир Toyota, а также пассажирка Mercedes, они госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.
После ДТП следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. По данным следствия, авария произошла накануне, около 23.00 (17.00 мск), на федеральной дороге Иркутск - Чита: водитель Mercedes выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Fielder. В больнице скончалась пассажирка Toyota - женщина 1978 года рождения.
Гончаров стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта в мае прошлого года. До этого он занимал пост вице-премьера краевого правительства.