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Задержанная пособница Киева пыталась выдать взрывчатку за дачные вещи - РИА Новости, 22.07.2025
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11:53 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/posobnitsa-2030578153.html
Задержанная пособница Киева пыталась выдать взрывчатку за дачные вещи
Задержанная пособница Киева пыталась выдать взрывчатку за дачные вещи - РИА Новости, 22.07.2025
Задержанная пособница Киева пыталась выдать взрывчатку за дачные вещи
Задержанная в Ярославле пособница украинских спецслужб пыталась выдать компоненты самодельного взрывного устройства за предметы, необходимые на даче, следует из РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:53:00+03:00
2025-07-22T11:53:00+03:00
происшествия
ярославль
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Задержанная в Ярославле пособница украинских спецслужб пыталась выдать компоненты самодельного взрывного устройства за предметы, необходимые на даче, следует из видео, предоставленного ФСБ РФ. Ранее ФСБ сообщила, что в Ярославле задержана гражданка Украины, собиравшая по заданию украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, подрыв которого планировалось совершить на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры региона. "Это дачные вещи", - сказала женщина сотрудникам правоохранительных органов во время задержания в лесу. На кадрах видно, что у задержанной был ящик, в котором среди прочего находилось несколько бутылок технического ацетона, перекись водорода, средство для удаления ржавчины, перчатки и веревка. Задержанная призналась, что представители Польши или Украины предложили ей заработать и изготовить взрывчатое вещество для проведения теракта в России, но ее задержали в момент изготовления бомбы.
https://ria.ru/20250717/fsb-2029630941.html
ярославль
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Задержание в трех российских регионах пособников спецслужб Украины
ФСБ показала объемное видео о том, как силовики пресекли деятельность пособников спецслужб Украины в ДНР, Ярославской и Липецкой областях.
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происшествия, ярославль, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ярославль, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанная пособница Киева пыталась выдать взрывчатку за дачные вещи

Задержанная пособница Киева пыталась выдать компоненты бомбы за вещи для дачи

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Задержанная в Ярославле пособница украинских спецслужб пыталась выдать компоненты самодельного взрывного устройства за предметы, необходимые на даче, следует из видео, предоставленного ФСБ РФ.
Ранее ФСБ сообщила, что в Ярославле задержана гражданка Украины, собиравшая по заданию украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, подрыв которого планировалось совершить на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры региона.
"Это дачные вещи", - сказала женщина сотрудникам правоохранительных органов во время задержания в лесу.
На кадрах видно, что у задержанной был ящик, в котором среди прочего находилось несколько бутылок технического ацетона, перекись водорода, средство для удаления ржавчины, перчатки и веревка.
Задержанная призналась, что представители Польши или Украины предложили ей заработать и изготовить взрывчатое вещество для проведения теракта в России, но ее задержали в момент изготовления бомбы.
Задержание агента Киева, готовившего диверсию на объекте энергетики в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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17 июля, 10:18
 
ПроисшествияЯрославльРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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