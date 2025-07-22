https://ria.ru/20250722/posobnitsa-2030578153.html

Задержанная пособница Киева пыталась выдать взрывчатку за дачные вещи

Задержанная пособница Киева пыталась выдать взрывчатку за дачные вещи - РИА Новости, 22.07.2025

Задержанная пособница Киева пыталась выдать взрывчатку за дачные вещи

Задержанная в Ярославле пособница украинских спецслужб пыталась выдать компоненты самодельного взрывного устройства за предметы, необходимые на даче, следует из РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:53:00+03:00

2025-07-22T11:53:00+03:00

2025-07-22T11:53:00+03:00

происшествия

ярославль

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Задержанная в Ярославле пособница украинских спецслужб пыталась выдать компоненты самодельного взрывного устройства за предметы, необходимые на даче, следует из видео, предоставленного ФСБ РФ. Ранее ФСБ сообщила, что в Ярославле задержана гражданка Украины, собиравшая по заданию украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, подрыв которого планировалось совершить на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры региона. "Это дачные вещи", - сказала женщина сотрудникам правоохранительных органов во время задержания в лесу. На кадрах видно, что у задержанной был ящик, в котором среди прочего находилось несколько бутылок технического ацетона, перекись водорода, средство для удаления ржавчины, перчатки и веревка. Задержанная призналась, что представители Польши или Украины предложили ей заработать и изготовить взрывчатое вещество для проведения теракта в России, но ее задержали в момент изготовления бомбы.

https://ria.ru/20250717/fsb-2029630941.html

ярославль

россия

украина

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Задержание в трех российских регионах пособников спецслужб Украины ФСБ показала объемное видео о том, как силовики пресекли деятельность пособников спецслужб Украины в ДНР, Ярославской и Липецкой областях. 2025-07-22T11:53 true PT3M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, ярославль, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)