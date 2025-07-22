https://ria.ru/20250722/poezda-2030609459.html

Поезда, задержанные в Ростовской области, будут следовать по расписанию

Поезда, задержанные в Ростовской области, будут следовать по расписанию - РИА Новости, 22.07.2025

Поезда, задержанные в Ростовской области, будут следовать по расписанию

Все поезда, которые отправляются во вторник в направлении черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию, а составы, задержанные 20-21 июля... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:54:00+03:00

2025-07-22T13:54:00+03:00

2025-07-22T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Все поезда, которые отправляются во вторник в направлении черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию, а составы, задержанные 20-21 июля из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график, сообщили в РЖД. РЖД в субботу заявляли о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром проинформировала о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. Задержанные поезда вводили в график. "Все поезда, которые отправляются сегодня в направлении Черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию. Поезда, задержанные 20-21 июля в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время после прохождения барьерных мест поезда оперативно нагоняют отставание. "Из-за позднего прибытия под оборот ряд поездов следуют с задержкой до 2 часов. В обратном направлении они будут отправляться по расписанию", - добавляют РЖД.

https://ria.ru/20250720/rzhd-2030270839.html

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общество, ростовская область, ржд