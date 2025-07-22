https://ria.ru/20250722/poezda-2030609459.html
Поезда, задержанные в Ростовской области, будут следовать по расписанию
Поезда, задержанные в Ростовской области, будут следовать по расписанию - РИА Новости, 22.07.2025
Поезда, задержанные в Ростовской области, будут следовать по расписанию
Все поезда, которые отправляются во вторник в направлении черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию, а составы, задержанные 20-21 июля... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:54:00+03:00
2025-07-22T13:54:00+03:00
2025-07-22T13:54:00+03:00
общество
ростовская область
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014196089_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4f71ad0781692354065374b495a87cfe.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Все поезда, которые отправляются во вторник в направлении черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию, а составы, задержанные 20-21 июля из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график, сообщили в РЖД. РЖД в субботу заявляли о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром проинформировала о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. Задержанные поезда вводили в график. "Все поезда, которые отправляются сегодня в направлении Черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию. Поезда, задержанные 20-21 июля в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время после прохождения барьерных мест поезда оперативно нагоняют отставание. "Из-за позднего прибытия под оборот ряд поездов следуют с задержкой до 2 часов. В обратном направлении они будут отправляться по расписанию", - добавляют РЖД.
https://ria.ru/20250720/rzhd-2030270839.html
https://ria.ru/20250719/belozerov-2030107925.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014196089_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_c10ec38ef6baed3a5bd37280a16f9cc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростовская область, ржд
Общество, Ростовская область, РЖД
Поезда, задержанные в Ростовской области, будут следовать по расписанию
РЖД: задержанные в Ростовской области поезда будут следовать по расписанию
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Все поезда, которые отправляются во вторник в направлении черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию, а составы, задержанные 20-21 июля из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график, сообщили в РЖД.
РЖД
в субботу заявляли о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области
. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром проинформировала о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. Задержанные поезда вводили в график.
"Все поезда, которые отправляются сегодня в направлении Черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию. Поезда, задержанные 20-21 июля в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время после прохождения барьерных мест поезда оперативно нагоняют отставание.
"Из-за позднего прибытия под оборот ряд поездов следуют с задержкой до 2 часов. В обратном направлении они будут отправляться по расписанию", - добавляют РЖД.