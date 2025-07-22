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Поезда, задержанные в Ростовской области, будут следовать по расписанию - РИА Новости, 22.07.2025
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13:54 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/poezda-2030609459.html
Поезда, задержанные в Ростовской области, будут следовать по расписанию
Поезда, задержанные в Ростовской области, будут следовать по расписанию - РИА Новости, 22.07.2025
Поезда, задержанные в Ростовской области, будут следовать по расписанию
Все поезда, которые отправляются во вторник в направлении черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию, а составы, задержанные 20-21 июля... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:54:00+03:00
2025-07-22T13:54:00+03:00
общество
ростовская область
ржд
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Все поезда, которые отправляются во вторник в направлении черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию, а составы, задержанные 20-21 июля из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график, сообщили в РЖД. РЖД в субботу заявляли о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром проинформировала о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. Задержанные поезда вводили в график. "Все поезда, которые отправляются сегодня в направлении Черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию. Поезда, задержанные 20-21 июля в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время после прохождения барьерных мест поезда оперативно нагоняют отставание. "Из-за позднего прибытия под оборот ряд поездов следуют с задержкой до 2 часов. В обратном направлении они будут отправляться по расписанию", - добавляют РЖД.
https://ria.ru/20250720/rzhd-2030270839.html
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общество, ростовская область, ржд
Общество, Ростовская область, РЖД
Поезда, задержанные в Ростовской области, будут следовать по расписанию

РЖД: задержанные в Ростовской области поезда будут следовать по расписанию

© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramПоезд РЖД
Поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
Поезд РЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Все поезда, которые отправляются во вторник в направлении черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию, а составы, задержанные 20-21 июля из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график, сообщили в РЖД.
РЖД в субботу заявляли о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром проинформировала о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. Задержанные поезда вводили в график.
Локомотивное депо в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии"
20 июля, 15:11
"Все поезда, которые отправляются сегодня в направлении Черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию. Поезда, задержанные 20-21 июля в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время после прохождения барьерных мест поезда оперативно нагоняют отставание.
"Из-за позднего прибытия под оборот ряд поездов следуют с задержкой до 2 часов. В обратном направлении они будут отправляться по расписанию", - добавляют РЖД.
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19 июля, 09:00
 
ОбществоРостовская областьРЖД
 
 
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