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Биография Ирины Подносовой - РИА Новости, 22.07.2025
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15:27 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/podnosova-2030637650.html
Биография Ирины Подносовой
Биография Ирины Подносовой - РИА Новости, 22.07.2025
Биография Ирины Подносовой
Председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:27:00+03:00
2025-07-22T15:27:00+03:00
справки
биографии
ирина подносова
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Председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове.В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне – Санкт-Петербургский государственный университет).С 1975 по 1978 год – консультант отдела юстиции Леноблисполкома Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).С 1978 года работала юристом на Вольском заводе строительных изделий в Саратовской области.С 1979 года – юрисконсульт, старший юрисконсульт, начальник юридического отдела Вольского городского торга Саратовской области.С 1990 года – судья Лужского городского суда Ленинградской области.С 2003 года – председатель Лужского городского суда Ленинградской области. В 2002-2012 годах – член Совета судей Ленинградской области, дважды занимала пост председателя совета (2006-2008, 2010-2012). С 2013 года – заместитель председателя Ленинградского областного суда. С 2016 года являлась членом Совета судей Российской Федерации. С 2017 года – председатель Ленинградского областного суда. С 2018 года – председатель Второго апелляционного суда общей юрисдикции. 24 июля 2020 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ была назначена заместителем председателя Верховного суда Российской Федерации – председателем Судебной коллегии по экономическим спорам. По информации СМИ, судебная коллегия под руководством Ирины Подносовой инициировала проекты законов, которые сводятся к декриминализации преступлений экономического характера. 1 марта 2024 года, после смерти председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакантной должности. 1 апреля 2024 года ВККС единогласно рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного суда Российской Федерации. Подносова стала единственным претендентом, подавшим документы на должность.9 апреля, после положительной рекомендации комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий относительно ее кандидатуры, в Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ. 16 апреля профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал кандидатуру Ирины Подносовой. 17 апреля 2024 года постановлением Совета Федерации Ирина Подносова была назначена на должность председателя Верховного суда РФ. 22 июля 2025 года Ирина Подносова умерла на 72-м году жизни.Являлась председателем Научно-консультативного совета при Верховном суде РФ, членом президиума Верховного суда РФ. Имела высший квалификационный класс судьи.Была награждена орденом Почета (2022), отмечена Почетной грамотой президента РФ (2023). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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справки, биографии, ирина подносова
Справки, Биографии, Ирина Подносова

Биография Ирины Подносовой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИрина Подносова
Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Ирина Подносова. Архивное фото
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Председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове.
В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне – Санкт-Петербургский государственный университет).
С 1975 по 1978 год – консультант отдела юстиции Леноблисполкома Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).
С 1978 года работала юристом на Вольском заводе строительных изделий в Саратовской области.
С 1979 года – юрисконсульт, старший юрисконсульт, начальник юридического отдела Вольского городского торга Саратовской области.
С 1990 года – судья Лужского городского суда Ленинградской области.
С 2003 года – председатель Лужского городского суда Ленинградской области.
В 2002-2012 годах – член Совета судей Ленинградской области, дважды занимала пост председателя совета (2006-2008, 2010-2012).
С 2013 года – заместитель председателя Ленинградского областного суда.
С 2016 года являлась членом Совета судей Российской Федерации.
С 2017 года – председатель Ленинградского областного суда.
С 2018 года – председатель Второго апелляционного суда общей юрисдикции.
24 июля 2020 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ была назначена заместителем председателя Верховного суда Российской Федерации – председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.
По информации СМИ, судебная коллегия под руководством Ирины Подносовой инициировала проекты законов, которые сводятся к декриминализации преступлений экономического характера.
1 марта 2024 года, после смерти председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакантной должности.
1 апреля 2024 года ВККС единогласно рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного суда Российской Федерации. Подносова стала единственным претендентом, подавшим документы на должность.
9 апреля, после положительной рекомендации комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий относительно ее кандидатуры, в Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ.
16 апреля профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал кандидатуру Ирины Подносовой.
17 апреля 2024 года постановлением Совета Федерации Ирина Подносова была назначена на должность председателя Верховного суда РФ.
22 июля 2025 года Ирина Подносова умерла на 72-м году жизни.
Являлась председателем Научно-консультативного совета при Верховном суде РФ, членом президиума Верховного суда РФ.
Имела высший квалификационный класс судьи.
Была награждена орденом Почета (2022), отмечена Почетной грамотой президента РФ (2023).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
 
СправкиБиографииИрина Подносова
 
 
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