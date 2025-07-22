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Порядка 16 тысяч рабочих мест появилось в ОЭЗ Подмосковья
Порядка 16 тысяч рабочих мест появилось в ОЭЗ Подмосковья - РИА Новости, 22.07.2025
Порядка 16 тысяч рабочих мест появилось в ОЭЗ Подмосковья
Порядка 16 тысяч рабочих мест создали на территории пяти особых экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:41:00+03:00
2025-07-22T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Порядка 16 тысяч рабочих мест создали на территории пяти особых экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Суммарно на территории пяти особых экономических зон Подмосковья создано 15900 рабочих мест, почти 750 из них – в этом году. Лидером по числу трудоустроенных является ОЭЗ “Дубна”, на втором месте – ОЭЗ “Исток”, на третьем – “Ступино Квадрат”", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что по итогам первого квартала этого года общий объем инвестиций на территориях подмосковных ОЭЗ за все время их работы увеличился до 245 миллиардов рублей. Всего резидентами пяти особых экономических зон региона на данный момент являются порядка 220 компаний, семь из них получили статус в этом году. Также министр добавила, что в регионе действует шесть особых экономических зон, одна из которых — "Большой Серпухов" находится на начальном этапе создания. В скором времени на этой площадке начнут появляться рабочие места для жителей Подмосковья.
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Порядка 16 тысяч рабочих мест появилось в ОЭЗ Подмосковья
В пяти подмосковных ОЭЗ создали около 16 тысяч рабочих мест
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Порядка 16 тысяч рабочих мест создали на территории пяти особых экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Суммарно на территории пяти особых экономических зон Подмосковья создано 15900 рабочих мест, почти 750 из них – в этом году. Лидером по числу трудоустроенных является ОЭЗ “Дубна”, на втором месте – ОЭЗ “Исток”, на третьем – “Ступино Квадрат”", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что по итогам первого квартала этого года общий объем инвестиций на территориях подмосковных ОЭЗ за все время их работы увеличился до 245 миллиардов рублей. Всего резидентами пяти особых экономических зон региона на данный момент являются порядка 220 компаний, семь из них получили статус в этом году.
Также министр добавила, что в регионе действует шесть особых экономических зон, одна из которых — "Большой Серпухов" находится на начальном этапе создания. В скором времени на этой площадке начнут появляться рабочие места для жителей Подмосковья.