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Самые популярные имена детей, рожденных летом, назвали в Подмосковье
Самые популярные имена детей, рожденных летом, назвали в Подмосковье - РИА Новости, 22.07.2025
Самые популярные имена детей, рожденных летом, назвали в Подмосковье
Самые популярные имена детей, рожденных летом 2025 года, назвали в Подмосковье, мальчиков чаще всего называли Александрами, Михаилами, Иванами, Максимами и... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Самые популярные имена детей, рожденных летом 2025 года, назвали в Подмосковье, мальчиков чаще всего называли Александрами, Михаилами, Иванами, Максимами и Артемами, девочек – Софиями, Мариями, Аннами, Евами и Василисами, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона."Среди самых популярных имен для мальчиков уверенно лидируют такие имена, как Михаил, Александр, Иван, Максим и Артем. Эти классические и в то же время современные имена продолжают оставаться на пике популярности и вызывают положительные ассоциации у родителей. Что касается девочек, то в этом сезоне в списке фаворитов оказались имена София, Мария, Анна, Ева и Василиса. Эти нежные и мелодичные имена также пользуются большим спросом и отражают актуальные тренды в выборе имен", – уточнили в ведомстве. Среди редких имен для мальчиков отмечены Викторин, Ермак, Корней, Ратибор и Север, для девочек – Алесия, Евелина, Нинель, Розалия и Ширина. По данным Минсоцразвития региона, в Подмосковье зарегистрировать новорожденного можно прямо в медицинском учреждении. Также в пресс-службе напомнили, что при рождении ребенка семья может оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье" с необходимыми для младенца вещами.
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московская область (подмосковье), дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дети
Самые популярные имена детей, рожденных летом, назвали в Подмосковье
София и Михаил стали самыми популярными именами для детей летом в Подмосковье
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Самые популярные имена детей, рожденных летом 2025 года, назвали в Подмосковье, мальчиков чаще всего называли Александрами, Михаилами, Иванами, Максимами и Артемами, девочек – Софиями, Мариями, Аннами, Евами и Василисами, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
"Среди самых популярных имен для мальчиков уверенно лидируют такие имена, как Михаил, Александр, Иван, Максим и Артем. Эти классические и в то же время современные имена продолжают оставаться на пике популярности и вызывают положительные ассоциации у родителей. Что касается девочек, то в этом сезоне в списке фаворитов оказались имена София, Мария, Анна, Ева и Василиса. Эти нежные и мелодичные имена также пользуются большим спросом и отражают актуальные тренды в выборе имен", – уточнили в ведомстве.
Среди редких имен для мальчиков отмечены Викторин, Ермак, Корней, Ратибор и Север, для девочек – Алесия, Евелина, Нинель, Розалия и Ширина.
По данным Минсоцразвития региона, в Подмосковье зарегистрировать новорожденного можно прямо в медицинском учреждении. Также в пресс-службе напомнили, что при рождении ребенка семья может оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье" с необходимыми для младенца вещами.