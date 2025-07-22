https://ria.ru/20250722/podmoskove-2030584754.html

Самые популярные имена детей, рожденных летом, назвали в Подмосковье

Самые популярные имена детей, рожденных летом, назвали в Подмосковье - РИА Новости, 22.07.2025

Самые популярные имена детей, рожденных летом, назвали в Подмосковье

Самые популярные имена детей, рожденных летом 2025 года, назвали в Подмосковье, мальчиков чаще всего называли Александрами, Михаилами, Иванами, Максимами и... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:21:00+03:00

2025-07-22T12:21:00+03:00

2025-07-22T12:28:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760903313_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0bf3ba213a5686a534341fd8706a58d.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Самые популярные имена детей, рожденных летом 2025 года, назвали в Подмосковье, мальчиков чаще всего называли Александрами, Михаилами, Иванами, Максимами и Артемами, девочек – Софиями, Мариями, Аннами, Евами и Василисами, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона."Среди самых популярных имен для мальчиков уверенно лидируют такие имена, как Михаил, Александр, Иван, Максим и Артем. Эти классические и в то же время современные имена продолжают оставаться на пике популярности и вызывают положительные ассоциации у родителей. Что касается девочек, то в этом сезоне в списке фаворитов оказались имена София, Мария, Анна, Ева и Василиса. Эти нежные и мелодичные имена также пользуются большим спросом и отражают актуальные тренды в выборе имен", – уточнили в ведомстве. Среди редких имен для мальчиков отмечены Викторин, Ермак, Корней, Ратибор и Север, для девочек – Алесия, Евелина, Нинель, Розалия и Ширина. По данным Минсоцразвития региона, в Подмосковье зарегистрировать новорожденного можно прямо в медицинском учреждении. Также в пресс-службе напомнили, что при рождении ребенка семья может оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье" с необходимыми для младенца вещами.

https://ria.ru/20250717/novorozhdennye-2029718846.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), дети