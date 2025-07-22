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Самые популярные имена детей, рожденных летом, назвали в Подмосковье - РИА Новости, 22.07.2025
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Новости Подмосковья
 
12:21 22.07.2025 (обновлено: 12:28 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/podmoskove-2030584754.html
Самые популярные имена детей, рожденных летом, назвали в Подмосковье
Самые популярные имена детей, рожденных летом, назвали в Подмосковье - РИА Новости, 22.07.2025
Самые популярные имена детей, рожденных летом, назвали в Подмосковье
Самые популярные имена детей, рожденных летом 2025 года, назвали в Подмосковье, мальчиков чаще всего называли Александрами, Михаилами, Иванами, Максимами и... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:21:00+03:00
2025-07-22T12:28:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дети
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Самые популярные имена детей, рожденных летом 2025 года, назвали в Подмосковье, мальчиков чаще всего называли Александрами, Михаилами, Иванами, Максимами и Артемами, девочек – Софиями, Мариями, Аннами, Евами и Василисами, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона."Среди самых популярных имен для мальчиков уверенно лидируют такие имена, как Михаил, Александр, Иван, Максим и Артем. Эти классические и в то же время современные имена продолжают оставаться на пике популярности и вызывают положительные ассоциации у родителей. Что касается девочек, то в этом сезоне в списке фаворитов оказались имена София, Мария, Анна, Ева и Василиса. Эти нежные и мелодичные имена также пользуются большим спросом и отражают актуальные тренды в выборе имен", – уточнили в ведомстве. Среди редких имен для мальчиков отмечены Викторин, Ермак, Корней, Ратибор и Север, для девочек – Алесия, Евелина, Нинель, Розалия и Ширина. По данным Минсоцразвития региона, в Подмосковье зарегистрировать новорожденного можно прямо в медицинском учреждении. Также в пресс-службе напомнили, что при рождении ребенка семья может оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье" с необходимыми для младенца вещами.
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московская область (подмосковье), дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дети
Самые популярные имена детей, рожденных летом, назвали в Подмосковье

София и Михаил стали самыми популярными именами для детей летом в Подмосковье

© Depositphotos.com / yanlevМать кормит ребёнка
Мать кормит ребёнка - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Depositphotos.com / yanlev
Мать кормит ребёнка. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Самые популярные имена детей, рожденных летом 2025 года, назвали в Подмосковье, мальчиков чаще всего называли Александрами, Михаилами, Иванами, Максимами и Артемами, девочек – Софиями, Мариями, Аннами, Евами и Василисами, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
"Среди самых популярных имен для мальчиков уверенно лидируют такие имена, как Михаил, Александр, Иван, Максим и Артем. Эти классические и в то же время современные имена продолжают оставаться на пике популярности и вызывают положительные ассоциации у родителей. Что касается девочек, то в этом сезоне в списке фаворитов оказались имена София, Мария, Анна, Ева и Василиса. Эти нежные и мелодичные имена также пользуются большим спросом и отражают актуальные тренды в выборе имен", – уточнили в ведомстве.
Среди редких имен для мальчиков отмечены Викторин, Ермак, Корней, Ратибор и Север, для девочек – Алесия, Евелина, Нинель, Розалия и Ширина.
По данным Минсоцразвития региона, в Подмосковье зарегистрировать новорожденного можно прямо в медицинском учреждении. Также в пресс-службе напомнили, что при рождении ребенка семья может оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье" с необходимыми для младенца вещами.
Молодые родители с новорожденным ребенком - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Подмосковье выделили 600 млн рублей для помощи семьям с новорожденными
17 июля, 15:50
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Дети
 
 
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