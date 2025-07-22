Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье прокомментировали задержание олигарха Плахотнюка в Афинах - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/plakhotnyuk-2030627924.html
В Приднестровье прокомментировали задержание олигарха Плахотнюка в Афинах
В Приднестровье прокомментировали задержание олигарха Плахотнюка в Афинах - РИА Новости, 22.07.2025
В Приднестровье прокомментировали задержание олигарха Плахотнюка в Афинах
Олигарха Владимира Плахотнюка задержали в Афинах, чтобы сохранить в Молдавии власть президента Майи Санду, заявил РИА Новости депутат Верховного совета... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:56:00+03:00
2025-07-22T14:56:00+03:00
в мире
молдавия
россия
гагаузия
владимир плахотнюк
майя санду
евгения гуцул
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030578345_0:74:3022:1775_1920x0_80_0_0_c3665399819e759b4648b035fc8a2043.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Олигарха Владимира Плахотнюка задержали в Афинах, чтобы сохранить в Молдавии власть президента Майи Санду, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее во вторник пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что Интерпол задержал в Афинах двух граждан Молдавии, одним из которых является находящийся в международном розыске Плахотнюк. "Афинское происшествие (задержание Плахотнюка - ред.) подтверждает наш прежний вывод: евроглобалисты пойдут на всё, лишь бы сохранить в Молдове режим президента Майи Санду для втравливания страны в открытое противостояние с Россией и, вероятно, с Приднестровьем", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также считает, что действующая власть Молдавии будет добиваться выдачи Плахотнюка "для выбивания из него показаний на лидеров оппозиции". По его словам, просматривается цель команды Санду на основе показаний Плахотнюка не допустить до выборов новый оппозиционный блок, сформированный из четырех партий, таких как Партия "Будущее Молдовы", Партия социалистов, Партия коммунистов и партия "Сердце Молдовы". "Учитывая более чем возможные фальсификации итогов президентских выборов 2024 года в Молдове и проевропейского референдума, выбивание блока "Победа", арест главы Гагаузии Евгении Гуцул и задержание Владимира Плахотнюка, очевидно: глобалисты могут потребовать от режима президента Санду в качестве ответной услуги полного разрыва отношений с Россией, отрыва Молдовы от СНГ и даже начала войны Молдовы против Приднестровье и российских войск, дислоцированных на Днестре", - отметил Сафонов. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину. Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах во вторник сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
https://ria.ru/20250710/mer-2028431842.html
https://ria.ru/20250703/sandu--2026867860.html
https://ria.ru/20250623/moldavija-2024885066.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030578345_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_d770da8d363f6f5aedc86a4d8b1f8c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, гагаузия, владимир плахотнюк, майя санду, евгения гуцул, интерпол, снг
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Владимир Плахотнюк, Майя Санду, Евгения Гуцул, Интерпол, СНГ
В Приднестровье прокомментировали задержание олигарха Плахотнюка в Афинах

Сафонов: Плахотнюка задержали в Афинах, чтобы сохранить власть Санду

© Sputnik / Мирослав РотарьВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Олигарха Владимира Плахотнюка задержали в Афинах, чтобы сохранить в Молдавии власть президента Майи Санду, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее во вторник пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что Интерпол задержал в Афинах двух граждан Молдавии, одним из которых является находящийся в международном розыске Плахотнюк.
Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Мэр Кишинева обвинил Санду в сговоре с президентом Румынии
10 июля, 18:54
"Афинское происшествие (задержание Плахотнюка - ред.) подтверждает наш прежний вывод: евроглобалисты пойдут на всё, лишь бы сохранить в Молдове режим президента Майи Санду для втравливания страны в открытое противостояние с Россией и, вероятно, с Приднестровьем", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР также считает, что действующая власть Молдавии будет добиваться выдачи Плахотнюка "для выбивания из него показаний на лидеров оппозиции". По его словам, просматривается цель команды Санду на основе показаний Плахотнюка не допустить до выборов новый оппозиционный блок, сформированный из четырех партий, таких как Партия "Будущее Молдовы", Партия социалистов, Партия коммунистов и партия "Сердце Молдовы".
"Учитывая более чем возможные фальсификации итогов президентских выборов 2024 года в Молдове и проевропейского референдума, выбивание блока "Победа", арест главы Гагаузии Евгении Гуцул и задержание Владимира Плахотнюка, очевидно: глобалисты могут потребовать от режима президента Санду в качестве ответной услуги полного разрыва отношений с Россией, отрыва Молдовы от СНГ и даже начала войны Молдовы против Приднестровье и российских войск, дислоцированных на Днестре", - отметил Сафонов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Молдавии обвинили Санду в милитаризации под предлогом внешних угроз
3 июля, 09:18
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах во вторник сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Молдавии прокомментировали слова Санду о миротворцах в Приднестровье
23 июня, 16:54
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияВладимир ПлахотнюкМайя СандуЕвгения ГуцулИнтерполСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала