https://ria.ru/20250722/peskov-2030591606.html

Песков ответил на вопрос о встрече России и Украины на высшем уровне

Песков ответил на вопрос о встрече России и Украины на высшем уровне - РИА Новости, 22.07.2025

Песков ответил на вопрос о встрече России и Украины на высшем уровне

Прежде чем говорить о возможности встреч РФ и Украины на высоком и высшем уровнях, предстоит много поработать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:48:00+03:00

2025-07-22T12:48:00+03:00

2025-07-22T12:48:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прежде чем говорить о возможности встреч РФ и Украины на высоком и высшем уровнях, предстоит много поработать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сначала предстоит много поработать перед тем, как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, дмитрий песков, в мире