https://ria.ru/20250722/peskov-2030591606.html
Песков ответил на вопрос о встрече России и Украины на высшем уровне
Песков ответил на вопрос о встрече России и Украины на высшем уровне - РИА Новости, 22.07.2025
Песков ответил на вопрос о встрече России и Украины на высшем уровне
Прежде чем говорить о возможности встреч РФ и Украины на высоком и высшем уровнях, предстоит много поработать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:48:00+03:00
2025-07-22T12:48:00+03:00
2025-07-22T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прежде чем говорить о возможности встреч РФ и Украины на высоком и высшем уровнях, предстоит много поработать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сначала предстоит много поработать перед тем, как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о встрече России и Украины на высшем уровне
Песков: перед встречей РФ и Украины на высшем уровне предстоит много поработать