https://ria.ru/20250722/peregovory-2030712861.html

Переговоры России и Украины ожидаются в среду вечером, сообщил источник

Переговоры России и Украины ожидаются в среду вечером, сообщил источник - РИА Новости, 22.07.2025

Переговоры России и Украины ожидаются в среду вечером, сообщил источник

Российско-украинские переговоры, предварительно, пройдут в среду вечером в Стамбуле, рассказал РИА Новости информированный турецкий источник. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:36:00+03:00

2025-07-22T19:36:00+03:00

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АНКАРА, 22 июл — РИА Новости. Российско-украинские переговоры, предварительно, пройдут в среду вечером в Стамбуле, рассказал РИА Новости информированный турецкий источник."Ожидается, что переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины начнутся в среду во дворце Чираган в 19:00 мск, но это еще не окончательная информация: дата и время уточняются", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что выбор места связан его вместимостью и интересом сторон. На каком языке будут проходить переговоры определят сами делегации, организаторы готовы предоставить любую помощь. Третий раунд, вероятнее всего, продлится лишь день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркнула, как и на предыдущих встречах, готовность обеспечить безопасность обеих сторон. Анкара ожидает, что итоги встречи будут конструктивными, а диалог продолжится.Как рассказал РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом, делегацию страны на переговорах представят на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства.Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250722/peskov-2030593980.html

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

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