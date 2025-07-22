https://ria.ru/20250722/peregovory-2030554363.html

Офис Эрдогана ответил на вопрос о переговорах России и Украины в Стамбуле

Офис Эрдогана ответил на вопрос о переговорах России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2025

Офис Эрдогана ответил на вопрос о переговорах России и Украины в Стамбуле

Анкара рассчитывает что вероятные переговоры РФ и Украины в Стамбуле будут способствовать прекращению огня и принесут мир в регион, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T10:10:00+03:00

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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Анкара рассчитывает что вероятные переговоры РФ и Украины в Стамбуле будут способствовать прекращению огня и принесут мир в регион, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, для журналистов будет организован медиапарк, сообщил РИА Новости один из организаторов переговоров."Я хочу напомнить вам заявление господина президента (Тайипа Эрдогана) о том, что в мирном процессе не будет проигравшей стороны. На что мы рассчитываем? На прекращение огня и мир в регионе. Думаю, это ожидает весь мир", - заявил РИА Новости представитель администрации президента Турции.Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

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