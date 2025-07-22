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Третий раунд переговоров России и Украины планируют провести в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:52 22.07.2025 (обновлено: 11:01 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/peregovory-2030550912.html
Третий раунд переговоров России и Украины планируют провести в Стамбуле
Третий раунд переговоров России и Украины планируют провести в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2025
Третий раунд переговоров России и Украины планируют провести в Стамбуле
Третий раунд переговоров России и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости один из организаторов. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:52:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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АНКАРА, 22 июл — РИА Новости. Третий раунд переговоров России и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости один из организаторов. "Для представителей прессы будет организован медиапарк в саду места проведения встречи. Доступ в зону будет возможен с 08:00 утра в день встречи", — сказал собеседник агентства.По его словам, делегации смогут организовать на месте встречи пресс-конференции, для этого подготовят два отдельных зала. В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Позднее источник РИА Новости в Москве сообщил, что он пройдет 24-25 июля. На новой встрече предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования и обсуждение гуманитарных вопросов.Стороны ранее провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html
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россия, украина, стамбул, в мире, турция, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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Третий раунд переговоров России и Украины планируют провести в Стамбуле

Третий раунд переговоров РФ и Киева хотят провести во дворце Чираган в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОхрана у дворца Чираган в Стамбуле
Охрана у дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Охрана у дворца Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 22 июл — РИА Новости. Третий раунд переговоров России и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости один из организаторов.
"Для представителей прессы будет организован медиапарк в саду места проведения встречи. Доступ в зону будет возможен с 08:00 утра в день встречи", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, делегации смогут организовать на месте встречи пресс-конференции, для этого подготовят два отдельных зала.
В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Позднее источник РИА Новости в Москве сообщил, что он пройдет 24-25 июля. На новой встрече предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования и обсуждение гуманитарных вопросов.
Стороны ранее провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВ миреТурцияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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