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Третий раунд переговоров России и Украины планируют провести в Стамбуле

Третий раунд переговоров России и Украины планируют провести в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2025

Третий раунд переговоров России и Украины планируют провести в Стамбуле

Третий раунд переговоров России и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости один из организаторов. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:52:00+03:00

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АНКАРА, 22 июл — РИА Новости. Третий раунд переговоров России и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости один из организаторов. "Для представителей прессы будет организован медиапарк в саду места проведения встречи. Доступ в зону будет возможен с 08:00 утра в день встречи", — сказал собеседник агентства.По его словам, делегации смогут организовать на месте встречи пресс-конференции, для этого подготовят два отдельных зала. В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Позднее источник РИА Новости в Москве сообщил, что он пройдет 24-25 июля. На новой встрече предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования и обсуждение гуманитарных вопросов.Стороны ранее провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

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