https://ria.ru/20250722/pasport-2030598233.html
В МВД рассказали о порядке проверок использования украинского паспорта
В МВД рассказали о порядке проверок использования украинского паспорта - РИА Новости, 22.07.2025
В МВД рассказали о порядке проверок использования украинского паспорта
Решение о проверках использования украинского паспорта гражданами, подавшими заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины, в регионах смогут принимать... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:09:00+03:00
2025-07-22T13:09:00+03:00
2025-07-22T13:09:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение о проверках использования украинского паспорта гражданами, подавшими заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины, в регионах смогут принимать не только начальники территориальных органов МВД России, но и их заместители, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "Президент России Владимир Путин подписал указ, внесший изменения в порядок деятельности органов внутренних дел. Отметим, что они не затрагивают права и обязанности граждан. Теперь решения о проверках в регионах могут принимать не только начальники территориальных органов МВД России, но и их заместители", - говорится в сообщении. Если в рамках проверки будет установлено, что гражданин подал заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины, но продолжил пользоваться украинским паспортом, кроме случаев оформления выхода из украинского гражданства, то заявление будет считаться недействительным и повторно подать его можно только через 10 лет.
https://ria.ru/20250717/pasport-2029772914.html
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россия, украина, владимир путин, общество
Россия, Украина, Владимир Путин, Общество
В МВД рассказали о порядке проверок использования украинского паспорта
Замначальников органов МВД смогут проверять использование паспортов Украины