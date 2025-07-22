https://ria.ru/20250722/pasport-2030598233.html

В МВД рассказали о порядке проверок использования украинского паспорта

В МВД рассказали о порядке проверок использования украинского паспорта - РИА Новости, 22.07.2025

В МВД рассказали о порядке проверок использования украинского паспорта

Решение о проверках использования украинского паспорта гражданами, подавшими заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины, в регионах смогут принимать... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:09:00+03:00

2025-07-22T13:09:00+03:00

2025-07-22T13:09:00+03:00

россия

украина

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155314/82/1553148272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2a94b95e1d7d4745d73af7347b95804.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение о проверках использования украинского паспорта гражданами, подавшими заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины, в регионах смогут принимать не только начальники территориальных органов МВД России, но и их заместители, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "Президент России Владимир Путин подписал указ, внесший изменения в порядок деятельности органов внутренних дел. Отметим, что они не затрагивают права и обязанности граждан. Теперь решения о проверках в регионах могут принимать не только начальники территориальных органов МВД России, но и их заместители", - говорится в сообщении. Если в рамках проверки будет установлено, что гражданин подал заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины, но продолжил пользоваться украинским паспортом, кроме случаев оформления выхода из украинского гражданства, то заявление будет считаться недействительным и повторно подать его можно только через 10 лет.

https://ria.ru/20250717/pasport-2029772914.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир путин, общество